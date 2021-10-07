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Профессиональная команда: Елена Исинбаева продолжит заниматься развитием массового студенческого спорта в России

Профессиональная команда: Елена Исинбаева продолжит заниматься развитием массового студенческого спорта в России

Участники VII съезда Ассоциации студенческих спортивных клубов России продлили полномочия Елены Исинбаевой в качестве председателя организации, также приняли в организацию 92 новых студенческих спортивных клуба.

С 7 по 10 октября 2021 года в г. Ростов-на-Дону на базе Донского государственного технического университета проходит Всероссийский форум студенческих спортивных клубов. В рамках форума состоялся VII съезд Ассоциации студенческих спортивных клубов России, а также Координационный совет АССК России.

По итогам голосования, участники VII съезда Ассоциации студенческих спортивных клубов России продлили полномочия Елены Исинбаевой в качестве председателя, также были продлены полномочия сопредседателей: Сергея Карякина и Евгения Раскина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Был утвержден новый состав Координационного совета, куда вошли председатель и сопредседатели АССК России, члены Дирекции АССК России, представители студенческих спортивных клубов и партнерских организаций. Кроме Исинбаевой, Карякина, Раскина, членами совета стали Евгения Бычкова – исполнительный директор АССК России, член правления Федерации компьютерного спорта России Артем Винокуров, советник президента Национальной студенческой футбольной лиги Алексей Моисеев, первый заместитель председателя Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский, руководитель Студенческой регбийной лиги Андрей Хорохорин.

После съезда состоялось первое заседание Координационного совета в новом составе, по итогам которого были продлены полномочия исполнительного директора АССК России Евгении Бычковой и приняты в Ассоциацию 92 новых студенческих спортивных клуба. С 7 октября 2021 года АССК России объединяет 512 студенческих спортивных клуба.

"Сила АССК России – в каждом из нас! Вместе творим историю студенческого спорта России! Предстоит еще много работы, но совместными усилиями мы обязательно достигнем поставленных целей!", – отметила Олимпийская чемпионка, член МОК, председатель АССК России Елена Исинбаева.

Программа Всероссийского форума студенческих спортивных клубов включает в себя спортивную, образовательную, деловую и досуговую программы, финал конкурса "Лучший студенческий спортивный клуб" и очный этап конкурса "АССК.pro", Финал Всероссийского турнира по компьютерному спорту "Кубок российского студенчества". В рамках форума пройдет также молодежная научно-практическая конференция "Массовый спорт глазами студентов", приуроченная к Году науки и технологий в России. Участниками форума стали более 200 студенческих лидеров из разных регионов России.

Организаторами форума выступают: Ассоциация студенческих спортивных клубов России и Донской государственный технический университет при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Федерального агентства по делам молодежи.

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По материалам: uposters.ru

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