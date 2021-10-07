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Растущая Луна в октябре 2021 года: что нужно делать с 7 октября

Растущая Луна в октябре 2021 года: что нужно делать с 7 октября

7 октября начинается период роста лунного диска. Данная фаза очень благотворно влияет на нашу физическую и умственную активность, но этим воздействие ночного светила не ограничивается. Астрологи рассказали, что нужно делать с 7 по 19 октября.


Для того, чтобы в динамичное время роста Луны оставаться успешными и удачливыми, вам необходимо научиться управлять своей энергией. Пять полезных советов помогут вам в этом преуспеть. Самоконтроль сейчас превыше всего.

7 октября: день внешнего преображения

Это первый день роста. Он наполнен гармонией, потому что Луна в этот день будет находиться в одном из самых благоприятных Знаков. 7 числа нужно заняться преображением своего внешнего вида. Это может быть покупка одежды, маникюр, стрижка волос.

8 и 9 октября: дни примирения

В эти два дня, пока активная Луна находится в Скорпионе, астрологи настоятельно рекомендуют не идти на контакт с людьми, с которыми у вас недавно были конфронтации и ссоры. Не бойтесь признавать свою вину и просить прощения. За это Луна даст вам много удачи в будущем.


Будьте великодушными и стремитесь к тому, чтобы даровать прощение тем, кто провинился перед вами. За это окружающие начнут вас уважать, а Луна благословит вас на новые дела.

10, 11 октября: дни духовного просвещения

Пока ночное светило находится в Знаке Стрельца, нужно развиваться в духовном направлении. Это очень важное время, в которое необходимо медитировать, читать молитвы. Также очень важно менять обстановку, больше гулять.

В эти два дня астрологи советуют заниматься самоанализом, планированием дел на ближайшие недели и месяцы. Растущая Луна в Стрельце поможет связать между собой прошлое, настоящее и будущее.

12, 13 октября: дни помощи окружающим

Растущая Луна в Козероге не терпит эгоизма, жадности и ревности. Нужно совершать добрые поступки, но только те, которые идут от самого сердца. За вашу доброту вы получите много удачи и новых возможностей в период убывания Луны в том же Знаке.


14, 15 октября: дни обучения

Пока ночное светило находится в Водолее, стоит посвятить свое время изучению чего-нибудь нового. Это не обязательно должно быть чтение книг. Например,  можно посмотреть документальный научно-популярный фильм, а затем обсудить полученную информацию с кем-то из друзей. В эти два дня полезно общаться с мудрыми людьми.

16, 17, 18 октября: дни борьбы с отрицательными эмоциями

В эти три дня необходимо развлекаться, заниматься любимым делом. Необходимо делать то, что помогает вам расслабляться и становиться лучше. Это может быть все, что угодно. Главное, чтобы это занятие приносило вам удовлетворение, помогало создавать внутреннюю гармонию.

19 октября: день заботы о здоровье

Рост Луны в Овне — непростое время, но зато оно отлично подходит для заботы о своем самочувствии. На этот день можно планировать походы к специалистам на осмотр и консультации, различные процедуры. Это может быть первый день отказа от вредных привычек.

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По материалам: dailyhoro.ru

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