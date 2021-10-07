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Шойгу привлек к ответственности командиров, отправивших почетный караул на венчание Романовых

Шойгу привлек к ответственности командиров, отправивших почетный караул на венчание Романовых

Министр обороны Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности командиров Западного военного округа, которые направили почетный караул на церемонию венчания потомка династии Романовых. Это решение противоречило нормативным правовым актам Минобороны.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в оборонном ведомстве, по факту выделения военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга была проведена служебная проверка. Были установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов.

"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности [принимавшие решение] должностные лица Западного военного округа", — рассказал собеседник.

Церемония венчания Георгия Романова и Ребекки-Виктории Беттарини прошла 1 октября в присутствии представителей других монарших домов Европы, в том числе последнего царя Болгарии Симеона II. Обряд проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

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По материалам: uposters.ru

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