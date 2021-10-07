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Штамм «дельта» может стать последним вариантом COVID-19, считает эксперт

Штамм «дельта» может стать последним вариантом COVID-19, считает эксперт

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


10:48  Автор: Тамила Аскерова


Источник: РИА Новости



Доминирующий сейчас в большинстве стран штамм коронавируса «дельта» является своеобразным плато развития нового вируса, эта мутация может оказаться последним вариантом COVID-19, считает иностранный член РАН Евгений Кунин. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости».

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в октябре 2020 года, затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке. В июне в индийском штате Махараштра выявили разновидность «дельта плюс» (B.1.617.2.1).

Как отметил Кунин, вариант «дельта» доминирует уже около двух месяцев, «и, несомненно, представляет собой островок устойчивости».

«Надо понимать, что адаптивный ландшафт любого организма, вируса в том числе, очень сложен. В нём много разных пиков и вариантов. Тем не менее, чем выше вирус поднимается в этом ландшафте, чем более он адаптирован в популяции хозяина, тем труднее подниматься выше», — сказал он журналистам по видеосвязи в ходе биотехнологического форума в новосибирском наукограде Кольцово.

Профессор Северинов рассказал про индийский штамм коронавируса


В условиях вакцинации населения от коронавируса на первый план выходит способность инфекции пробивать иммунную защиту. При этом появление новых мутаций связано с определёнными проблемами, в новых условиях вирусу трудно сохранять высокую способность связываться с рецепторами и одновременно противостоять антителам, заявил учёный. 

«Совмещать это сложно, и шансы этого варианта «дельта» дать мутации, убегающие от антител, не очень велики <...> Не хочу сказать, что есть основания для оптимизма и какой-либо уверенности в том, что вариант «дельта» — вершина эволюции этого вируса, но возможно представить такую ситуацию, что в горном ландшафте, отражающем патогенность этих вирусов, вирус забрался на некое плато, и для того, чтобы попасть на другие, более высокие, нужно пересечь широкие долины. Этого может никогда не произойти» — считает биолог.


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По его словам, нет гарантий, что вирус не будет мутировать, но вышеназванные факторы говорят о том, что ситуация не столь плоха. «Вполне возможно, что этот вариант («дельта» — прим., ред.) на практике последний», — сказал Кунин.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов заявил «Парламентской газете», что очередная волна коронавируса осенью в России неизбежна, потому что в стране всё ещё мало привитых от инфекции людей.



#коронавирус #наука


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По материалам: pnp.ru

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