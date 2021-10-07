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Стабна — новая точка экономического роста на карте России

Стабна — новая точка экономического роста на карте России

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Юлия Сапрыгина



На территории муниципального образования «Смоленский район» будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Стабна». Соответствующее постановление Правительства от 27 сентября 2021 года № 1617 вступает в силу 7 октября.

Как следует из текста документа, на новой площадке будут построены фабрика по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников и завод по переработке торфа.

ОЭЗ будет создана в непосредственной близости от российско-белорусской границы и федеральной автомобильной трассы М1 «Беларусь». Это имеет важное значение, так как через Смоленскую область проходит порядка 75 процентов грузов в Россию из Европы.

Законы, вступающие в силу с 7 октября


Ожидается, что объём частных инвестиций в проекты ОЭЗ составит более десяти миллиардов рублей. На эти деньги планируется создать свыше 600 новых рабочих мест.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#в регионах #промышленность #инвестиции


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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