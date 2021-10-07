Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стыковка, невесомость и знакомство с экипажем: как Юлия Пересильд и Клим Шипенко осваиваются на МКС

Стыковка, невесомость и знакомство с экипажем: как Юлия Пересильд и Клим Шипенко осваиваются на МКС

Вчера в России, да и далеко за ее пределами, с трепетом наблюдали за историческим запуском ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, которая вывела на орбиту корабль с актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко. Киноэкипаж отправился в космос с ответственной миссией: ради съемок первого научно-просветительского фильма "Вызов" в условиях реальной невесомости.


Юлия Пересильд

В 11:55 по Москве ракета стартовала с Байконура, а в районе 15:30 пристыковалась к МКС. Момент самой стыковки со станцией выдался довольно нервным. Из отказа системы корабль не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, из-за чего космонавту-испытателю Антону Шкаплерову пришлось делать это в ручном режиме. В этом деле ему ассистировала Юлия Пересильд, а Клим Шипенко снимал все происходящее на видео для будущего фильма.

В левом кресле сидел Клим Шипенко, Антон Шкаплеров выходил на ручную стыковку, Юля ему ассистировала, а Антон отснял уже три флешки,

— рассказал Константин Эрнст журналистам.


Юлия Пересильд


Клим Шипенко

Профессионал Антон Шкаплеров идеально справился с поставленной задачей, и стыковка прошла в штатном режиме. После команда начала готовиться к переходу на МКС: необходимо было просушить скафандры и выравнять давление между кораблем и станцией. После этого Пересильд и Шипенко наконец оказались на борту МКС и познакомились с остальными членами экипажа, с которыми им предстоит провести ближайшие две недели. Киноэкипаж сразу же вышел на связь с Землей и поделился своими впечатлениями от пребывания в космосе.


Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко с экипажем МКС

Для нас сегодня новым было все! Каждые 10 секунд приносили что-то новое. Мы только встретились со всеми, кто живет здесь, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю,

— рассказала Юлия Пересильд.


Напомним, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко пробудут на МКС до 17 октября и за это время планируют отснять около 40 минут материала. "Вызов" — это совместный проект Первого канала и Роскосмоса. Научно-просветительский фильм войдет в историю как первая кинокартина, снятая в космосе.




Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Растущая Луна в октябре 2021 года: что нужно делать с 7 октября
Растущая Луна в октябре 2021 года: что нужно делать с 7 октября
Шойгу привлек к ответственности командиров, отправивших почетный караул на венчание Романовых
Шойгу привлек к ответственности командиров, отправивших почетный
Единственный украинский чемпион Олимпиады в Токио решил продать свою медаль
Единственный украинский чемпион Олимпиады в Токио решил продать свою
Лунный день сегодня 7 октября 2021 года
Лунный день сегодня 7 октября 2021 года
Мужа экс-замминистра Раковой тоже заподозрили в мошенничестве
Мужа экс-замминистра Раковой тоже заподозрили в мошенничестве
Эффективные ритуалы на отличную учебу и прилежность детей
Эффективные ритуалы на отличную учебу и прилежность детей
Белла Хадид показала, как ее сестра Джиджи и Зейн Малик отпраздновали день рождения дочери Хай
Белла Хадид показала, как ее сестра Джиджи и Зейн Малик отпраздновали
НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе
НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе
Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте: "Есть что-то нездоровое в том, чтобы после 50 петь о сексе"
Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте:
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Российское движение школьников исполнило мечты педагогов
Российское движение школьников исполнило мечты педагогов
В ГУМе открылась выставка фотопортретов учителей
В ГУМе открылась выставка фотопортретов учителей

Топ на сегодня

Иностранным агрегаторам такси предложат рассказывать о работе с данными пассажиров
Иностранным агрегаторам такси предложат рассказывать о работе с
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей федеральной программы «Земский учитель»
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей
Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди и другие в новом трейлере фильма "Французский вестник"
Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди и другие в новом
Модная битва: Кристина Орбакайте против Ренаты Литвиновой
Модная битва: Кристина Орбакайте против Ренаты Литвиновой
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными профессиями
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными

Еще по теме

Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос с космодрома Байконур
Тренировки, встреча с Ургантом: как Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к полету в космос
Юлия Пересильд поделилась первыми фото с подготовки к полету в космос
Юлия Пересильд полетит в космос ради роли в фильме «Вызов»