Стыковка, невесомость и знакомство с экипажем: как Юлия Пересильд и Клим Шипенко осваиваются на МКС

Вадим Карасев

Вчера в России, да и далеко за ее пределами, с трепетом наблюдали за историческим запуском ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, которая вывела на орбиту корабль с актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко. Киноэкипаж отправился в космос с ответственной миссией: ради съемок первого научно-просветительского фильма "Вызов" в условиях реальной невесомости.





Юлия Пересильд

В 11:55 по Москве ракета стартовала с Байконура, а в районе 15:30 пристыковалась к МКС. Момент самой стыковки со станцией выдался довольно нервным. Из отказа системы корабль не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, из-за чего космонавту-испытателю Антону Шкаплерову пришлось делать это в ручном режиме. В этом деле ему ассистировала Юлия Пересильд, а Клим Шипенко снимал все происходящее на видео для будущего фильма.

В левом кресле сидел Клим Шипенко, Антон Шкаплеров выходил на ручную стыковку, Юля ему ассистировала, а Антон отснял уже три флешки,

— рассказал Константин Эрнст журналистам.





Юлия Пересильд





Клим Шипенко

Профессионал Антон Шкаплеров идеально справился с поставленной задачей, и стыковка прошла в штатном режиме. После команда начала готовиться к переходу на МКС: необходимо было просушить скафандры и выравнять давление между кораблем и станцией. После этого Пересильд и Шипенко наконец оказались на борту МКС и познакомились с остальными членами экипажа, с которыми им предстоит провести ближайшие две недели. Киноэкипаж сразу же вышел на связь с Землей и поделился своими впечатлениями от пребывания в космосе.





Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко с экипажем МКС

Для нас сегодня новым было все! Каждые 10 секунд приносили что-то новое. Мы только встретились со всеми, кто живет здесь, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю,

— рассказала Юлия Пересильд.





Напомним, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко пробудут на МКС до 17 октября и за это время планируют отснять около 40 минут материала. "Вызов" — это совместный проект Первого канала и Роскосмоса. Научно-просветительский фильм войдет в историю как первая кинокартина, снятая в космосе.









Яна Марковская