Светлана Ходченкова, Ксения Собчак, Полина Гагарина, Александра Бортич на премьере кабаре-шоу с Екатериной Варнавой

Вадим Карасев

В столичном театре-кабаре Crave состоялась премьера постановки "Абсолютно нага" с участием актрисы и звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы. На два премьерных вечера места в зрительном зале зарезервировали для светской публики. Так, первыми сценическую феерию на грани кабаре и стендапа увидели Светлана Ходченкова, Ксения Собчак, Александра Бортич, Светлана Устинова, Алика Смехова, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Полина Аскери и многие другие.

Телеграм-канал "Героиня Татлера" отрапортовал и о появлении бывшего мужа Ренаты Литвиновой Леонида Добровского и бывшего мужа Ники Белоцерковской и Полины Аскери Бориса Белоцерковского с новыми спутницами, но в официальную хронику они не попали.





Ксения СобчакСветлана ХодченковаАлександра БортичСветлана УстиноваАлександр ГудковФилипп Киркоров





Полина Гагарина





Кристина ОрбакайтеАлика Смехова





Виктория Шелягова

По замыслу режиссера постановка должна заставить задуматься о вопросах неравенства, сексуальности и роли женщин в современном обществе, так что откровенные и зажигательные пластические номера перемежаются "панчами" Варнавы. Впрочем, участвует Екатерина и в некоторых танцевальных эпизодах шоу и даже забирается на шест. Через горечь измен, феминизм и эсэмэски бывшему лирическая героиня приходит к выводу, у которого до нее потопталось уже не одно поколение, — все в жизни ради и для любви.





Екатерина Варнава во время шоу

Но философская новизна — явно не то, ради чего создано это шоу и ради чего туда отправится зритель, которому, к слову, не стоит слишком расслабляться при виде девушек в сверкающих корсетах и полупрозрачном белье (над костюмами шоу работали Алина Герман, Мария Боровская, Татьяна Конкина, а некоторые наряды предоставил бренд Agent Provocateur).

В любой момент можно получить укол сарказма от Варнавы. На одном из премьерных показов дива комедийного шоу выбрала себе в жертвы нового возлюбленного Варвары Шмыковой Даниила Радлова, выведя его на сцену.

Тебя мама собирала?

— спросила Варнава, осматривая его черную водолазку и брюки.

Молодая она у тебя такая,

— обратила она свой взор в зал в сторону Шмыковой.





Варвара Шмыкова





Полина Аскери





Виктория МанасирОксана БондаренкоСамира МустафаеваСофия Крапивина

Впрочем, и самоиронию Екатерина продемонстрировала. В одной из сцен она шутит над тем, как критикуют ее внешность и называют трансвеститом, в другой — реально оценивает свою драматическую карьеру.

Играю в театре у мужа Ксении Собчак. Играю, правда, в основном кошек и собак,

— зачитала в стиле рэпа Варнава, намекая на свою роль в спектакле "Бульба. Пир", который поставил ее возлюбленный Александр Молочников.

Ему, впрочем, тоже досталось.

Это лучше, чем секс с Молочниковым!

— воскликнула Екатерина ближе к финалу действа, снимая сверкающие туфли на шпильке. Он, впрочем, не обиделся и бросился с букетом к ногам любимой после спектакля.





Александра РевенкоНаталья МаксимоваСарина ТурецкаяДиана МанасирРиналь МухаметовЕвгения МиловаДуся БубельЕлена КрыгинаНастасья СамбурскаяНаталья РудоваАлександр РоговИляна ЭрднееваАнна Брострем и Виктория ПоляковаУиллиам и Ольга Ламберти

Светская публика тоже осталась в восторге — по ходу действа отдельные зрители взрывалась хохотом, видимо, узнавая в героях себя, ну а после всех артистов наградили овациями.

Красота, юмор и эмоции просто зашкаливают! Как же здорово, когда красивые и талантливые люди вместе создают праздник! Браво,

— написала Кристина Орбакайте.





Кристина Орбакайте и Екатерина ВарнаваВиктория Шелягова и Екатерина Варнава

Абсолютная звезда Катя Варнава! Ты щедро и страстно дарила нам вчера кучу положительных эмоций, фантастически приятное время, смех и радость, что прекрасно для здоровья. И, конечно, шоу "Абсолютно нага" — это эстетическое удовольствие от начала до конца,

— поделилась эмоциями Виктория Шелягова.

Ну а что об этом подумала Варвара Шмыкова, никто не узнал.





Шоу "Абсолютно нага"Надя Бесчетникова