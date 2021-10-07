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Светлана Ходченкова, Ксения Собчак, Полина Гагарина, Александра Бортич на премьере кабаре-шоу с Екатериной Варнавой

Светлана Ходченкова, Ксения Собчак, Полина Гагарина, Александра Бортич на премьере кабаре-шоу с Екатериной Варнавой

В столичном театре-кабаре Crave состоялась премьера постановки "Абсолютно нага" с участием актрисы и звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы. На два премьерных вечера места в зрительном зале зарезервировали для светской публики. Так, первыми сценическую феерию на грани кабаре и стендапа увидели Светлана Ходченкова, Ксения Собчак, Александра Бортич, Светлана Устинова, Алика Смехова, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Полина Аскери и многие другие.

Телеграм-канал "Героиня Татлера" отрапортовал и о появлении бывшего мужа Ренаты Литвиновой Леонида Добровского и бывшего мужа Ники Белоцерковской и Полины Аскери Бориса Белоцерковского с новыми спутницами, но в официальную хронику они не попали.


Ксения Собчак
Светлана Ходченкова
Александра Бортич
Светлана Устинова
Александр Гудков
Филипп Киркоров


Полина Гагарина


Кристина Орбакайте
Алика Смехова


Виктория Шелягова

По замыслу режиссера постановка должна заставить задуматься о вопросах неравенства, сексуальности и роли женщин в современном обществе, так что откровенные и зажигательные пластические номера перемежаются "панчами" Варнавы. Впрочем, участвует Екатерина и в некоторых танцевальных эпизодах шоу и даже забирается на шест. Через горечь измен, феминизм и эсэмэски бывшему лирическая героиня приходит к выводу, у которого до нее потопталось уже не одно поколение, — все в жизни ради и для любви.


Екатерина Варнава во время шоу

Но философская новизна — явно не то, ради чего создано это шоу и ради чего туда отправится зритель, которому, к слову, не стоит слишком расслабляться при виде девушек в сверкающих корсетах и полупрозрачном белье (над костюмами шоу работали Алина Герман, Мария Боровская, Татьяна Конкина, а некоторые наряды предоставил бренд Agent Provocateur).

В любой момент можно получить укол сарказма от Варнавы. На одном из премьерных показов дива комедийного шоу выбрала себе в жертвы нового возлюбленного Варвары Шмыковой Даниила Радлова, выведя его на сцену.

Тебя мама собирала?

— спросила Варнава, осматривая его черную водолазку и брюки.

Молодая она у тебя такая,

— обратила она свой взор в зал в сторону Шмыковой.


Варвара Шмыкова


Полина Аскери


Виктория Манасир
Оксана Бондаренко
Самира Мустафаева
София Крапивина

Впрочем, и самоиронию Екатерина продемонстрировала. В одной из сцен она шутит над тем, как критикуют ее внешность и называют трансвеститом, в другой — реально оценивает свою драматическую карьеру.

Играю в театре у мужа Ксении Собчак. Играю, правда, в основном кошек и собак,

— зачитала в стиле рэпа Варнава, намекая на свою роль в спектакле "Бульба. Пир", который поставил ее возлюбленный Александр Молочников.

Ему, впрочем, тоже досталось.

Это лучше, чем секс с Молочниковым!

— воскликнула Екатерина ближе к финалу действа, снимая сверкающие туфли на шпильке. Он, впрочем, не обиделся и бросился с букетом к ногам любимой после спектакля.


Александра Ревенко
Наталья Максимова
Сарина Турецкая
Диана Манасир
Риналь Мухаметов
Евгения Милова
Дуся Бубель
Елена Крыгина
Настасья Самбурская
Наталья Рудова
Александр Рогов
Иляна Эрднеева
Анна Брострем и Виктория Полякова
Уиллиам и Ольга Ламберти

Светская публика тоже осталась в восторге — по ходу действа отдельные зрители взрывалась хохотом, видимо, узнавая в героях себя, ну а после всех артистов наградили овациями.

Красота, юмор и эмоции просто зашкаливают! Как же здорово, когда красивые и талантливые люди вместе создают праздник! Браво,

— написала Кристина Орбакайте.


Кристина Орбакайте и Екатерина Варнава
Виктория Шелягова и Екатерина Варнава

Абсолютная звезда Катя Варнава! Ты щедро и страстно дарила нам вчера кучу положительных эмоций, фантастически приятное время, смех и радость, что прекрасно для здоровья. И, конечно, шоу "Абсолютно нага" — это эстетическое удовольствие от начала до конца,

— поделилась эмоциями Виктория Шелягова.

Ну а что об этом подумала Варвара Шмыкова, никто не узнал.


Шоу "Абсолютно нага"
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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