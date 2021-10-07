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Театры смогут передавать декорации и костюмы в аренду без торгов

Театры смогут передавать декорации и костюмы в аренду без торгов

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Светлана Заверняева



Учреждения культуры смогут передавать в аренду декорации и звуковое и другое оборудование без проведения аукциона. Перечень имущества, которое можно будет передать на основании договора, содержится в постановлении правительства, вступающем в силу 7 октября.

В июне этого года вступил в силу закон, который разрешает театрам музеям, циркам и другие учреждениям культуры заключать договоры аренды без торгов с предприятиями общепита, а также с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, торгующими сувенирной продукцией. Закон также позволяет сдавать в аренду или передавать в дар имущество, относящееся к сценическому оформлению спектакля и звуковое оборудование. Подробный перечень реквизитов и оборудования содержится в постановлении кабмина.

Как следует из документа, организации культуры смогут передавать на правах аренды или безвозмездно декорации, реквизит и предметы бутафории, театральные, сценические костюмы, музыкальные инструменты, звуко-, видеотехническое и мультимедийное оборудование, балетный настил.

Законы, вступающие в силу с 7 октября


Обычно такое имущество, отмечается в пояснительной записке к вступившему летом закону, представляет интерес только для тех, кто работает над постановкой аналогичного спектакля или приобрёл права на такое сценическое оборудование и оформление.

Документом также утвержден порядок заключения таких договоров. Так, организация должна разместить на 30 дней на своем сайте информацию о наличии сценического имущества,  сроке аренды, размере платы и проект договора.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#театр


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По материалам: pnp.ru

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