Тина Кунаки, Дина Саева, Айрис Лоу, Мария Миногарова, Кьяра Ферраньи на вечеринке в Милане

Вадим Карасев

Марафон недель моды закончился, но модные вечеринки продолжаются. Из Парижа часть светско-блогерской тусовки вернулась в Милан, где вчера бренд Bvlgari торжественно открыл мультимедийную иммерсивную инсталляцию Рефика Анадолы Serpenti Metamorphosis.

Гостями мероприятия стали Кьяра Ферраньи, Тина Кунаки, Айрис Лоу. Подтянулись и отечественные знаменитости и друзья ювелирного дома, в том числе Дарья Клюкина, звезда тиктока Дина Саева, Мария Миногарова, Наталья Османн.





Тина Кунаки









Дарья Клюкина





Дина СаеваАйрис Лоу





Кьяра Ферраньи





Наталья ОсманнМария Миногарова и Жан-Кристоф Бабен

Сама инсталляция расположилась на центральной площади Милана Пьяцца Дуомо. В традиционной церемонии с перерезанием ленточки приняли участие генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, художник Рефик Анадол и амбассадор бренда Кьяра Ферраньи.





Жан-Кристоф Бабен, Кьяра Ферраньи и Рефик Анадол





Кьяра Ферраньи

Чтобы создать свои трехмерные мультимедийные работы, художник использовал более 200 миллионов изображений природы и 160 миллионов изображений цветов. Управляется инсталляция искусственным интеллектом. Ее планируется показать и в других городах, а в конце она будет преобразована в цифровое произведение искусства NFT для выставления на аукцион.





Ньевес Альварес





ЭлодиКьяра Ферраньи и Эстер ЭкспозитоНадя Бесчетникова