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Тина Кунаки, Дина Саева, Айрис Лоу, Мария Миногарова, Кьяра Ферраньи на вечеринке в Милане

Тина Кунаки, Дина Саева, Айрис Лоу, Мария Миногарова, Кьяра Ферраньи на вечеринке в Милане

Марафон недель моды закончился, но модные вечеринки продолжаются. Из Парижа часть светско-блогерской тусовки вернулась в Милан, где вчера бренд Bvlgari торжественно открыл мультимедийную иммерсивную инсталляцию Рефика Анадолы Serpenti Metamorphosis.

Гостями мероприятия стали Кьяра Ферраньи, Тина Кунаки, Айрис Лоу. Подтянулись и отечественные знаменитости и друзья ювелирного дома, в том числе Дарья Клюкина, звезда тиктока Дина Саева, Мария Миногарова, Наталья Османн.


Тина Кунаки



Дарья Клюкина


Дина Саева
Айрис Лоу


Кьяра Ферраньи


Наталья Османн
Мария Миногарова и Жан-Кристоф Бабен

Сама инсталляция расположилась на центральной площади Милана Пьяцца Дуомо. В традиционной церемонии с перерезанием ленточки приняли участие генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, художник Рефик Анадол и амбассадор бренда Кьяра Ферраньи.


Жан-Кристоф Бабен, Кьяра Ферраньи и Рефик Анадол


Кьяра Ферраньи

Чтобы создать свои трехмерные мультимедийные работы, художник использовал более 200 миллионов изображений природы и 160 миллионов изображений цветов. Управляется инсталляция искусственным интеллектом. Ее планируется показать и в других городах, а в конце она будет преобразована в цифровое произведение искусства NFT для выставления на аукцион.


Ньевес Альварес


Элоди
Кьяра Ферраньи и Эстер Экспозито
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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