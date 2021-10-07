Томские писатели выпустят аудиокниги для детей с ОВЗ

Книги писателей Томской области будут выпущены в аудиоформате для детей с ОВЗ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Аудиокниги появятся в рамках проекта «Голоса книг родного города» Томской областной писательской организации «Голоса родного края», получившей поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

В серию, помимо произведений современных писателей, также войдут литературные труды Владимира Обручева и Вячеслава Шишкова. Произведения озвучит томский писатель Сергей Максимов.

Литераторы передадут аудиокниги, а также девятитомники «Библиотека томской поэзии и прозы» в пять областных школ-интернатов для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; для обучающихся с нарушениями зрения; а также в специальные школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и в общеобразовательные школы с инклюзивным обучением.