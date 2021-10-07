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Транзит газа через Украину сохранится благодаря «Северному потоку-2», считает эксперт

Транзит газа через Украину сохранится благодаря «Северному потоку-2», считает эксперт

15:39  Автор: Анна Шушкина



«Северный поток-2»  — это гарантия того, что транзит газа через Украину сохранится, сказал заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газеты». Он полагает, что в советское время была создана оптимальная трубопроводная система поставок газа в Европу.

27 сентября Газпром подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа через газопровод «Балканский поток», являющийся  продолжением «Турецкого потока», который идёт в обход территории Украины. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. 

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«Считаю, что «Северный поток-2» это гарантия того, что транзит газа через Украину будет сохранён. Дело в том, что в советское время была создана оптимальная трубопроводная система поставок газа в Европу — восточную и западную», — сказал Шишкин.

Проблемы, по его словам, возникли, как только на Украину пришли откровенно американские ставленники в результате государственных переворотов. «Это связано с тем, что США невыгодно надёжное, стабильное энергоснабжение западной Европы, в первую очередь Германии», — сказал Шишкин.

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Евросоюз, по его словам, это еще не геополитически, но уже экономически главный конкурент США. «Одна из причин конкурентоспособности западноевропейской экономики, где первую скрипку играет Германия — это надёжные и относительно дешёвые поставки энергоносителей», — заявил эксперт. По его словам, США выступали против газопровода «Северный поток-2», исключительно для того, чтобы лишить Европу гарантированных поставок энергоносителей.



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По материалам: pnp.ru

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