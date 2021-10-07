В 2021 году в 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских игровых комплексов

В 2021 году в 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских игровых комплексов, сообщается в инстаграм-аккаунте пресс-службы губернатора и Правительства Московской области.

Места для установки площадок выбирали сами жители: адресный перечень впервые сформировали по итогам голосования на портале «Добродел».

Данная губернаторская программа действует уже 9 лет. С 2013 года в регионе появилось свыше 1,2 тысячи современных территорий для активного досуга малышей и школьников.

«Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Ежегодно по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева устанавливаем большие игровые комплексы. Наша главная задача – сделать окружающее человека пространство таким, в котором комфортно и приятно находиться. Причем комфортно должно быть всем: как взрослым, так и маленьким жителям. Именно здесь они знакомятся с окружающим миром», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что площадки являются всесезонными и подходят для игр как летом, так и зимой.