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В «Артеке» завершилась смена «Учиться, чтобы научиться»

В «Артеке» завершилась смена «Учиться, чтобы научиться»

В Международном детском центре «Артек» состоялось торжественное закрытие одиннадцатой смены 2021 года «Учиться, чтобы научиться», объединившей более 2,5 тысячи ребят из 85 регионов России.

В течение смены здесь были реализованы для ребят всех возрастов, были реализованы тематические программы и мероприятия, различные образовательные активности, а также обучение по нескольким направлениям артековского общества «Знание»: «Профориентация», «Мастерство презентации», «Развитие личности», «Массовые коммуникации» и «Обучение финансовой грамотности».

Для ребят были организованы интеллектуальные игры и конкурсы, встречи с учеными, психологами, педагогами, специалистами из различных научных сфер.

4 октября на Аллее мастеров в «Артеке» проводились мероприятия АртПространства «Знание».

5 октября, в Международный день учителя, ребята провели тематический флешмоб и поздравили своих педагогов.

В ходе праздничного концерта, традиционно завершающего смену, директор «Артека» Константин Федоренко вручил награды педагогам школы Международного детского центра.

# Общество
По материалам: edu.ru

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