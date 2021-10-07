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В Горно-Алтайске открыт Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

В Горно-Алтайске открыт Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

В Республике Алтай открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона. Центр создан в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
 
Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства региона Динара Култуева подчеркнула, что центр станет точкой притяжения для настоящих профессионалов, мотивированных на повышение эффективности работы, развитие компетенций.

«Мы видим, как сегодня стремительно развивается образовательное пространство, создаются центры «Точка роста», открываются «IT-кубы», «Кванториумы». Хочется, чтобы наши педагоги существовали органично в этой новой среде и чувствовали себя уверенно», – сказала она.
 
В структуру центра вошли три многофункциональные учебные аудитории, лекторий, библиотека, помещение для проектной деятельности и два коворкинг-пространства, а также зона отдыха.

Специалисты центра занимаются мониторингом и диагностикой профессиональных дефицитов педагогов и управленческих кадров и на основе выявленных запросов формированием маршрутов профессионального развития, а также информированием о возможностях повышения квалификации, работе стажировочных площадок, передовом педагогическом опыте.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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