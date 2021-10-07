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В Конгрессе США призвали ввести санкции против России из-за газового кризиса в Европе

В Конгрессе США призвали ввести санкции против России из-за газового кризиса в Европе

21:32  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Старший республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал ввести санкции против России из-за энергетического кризиса в Европе, сообщает в четверг ТАСС.

Парламентарий напомнил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, сокращая давление на газопровод «Северный поток — 2», обязались принять меры в случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия. Маккол выступил с призывом к Белому дому ввести ограничения в отношении «Северного потока — 2», сертификацию которого, по его мнению, Москва хочет ускорить, «манипулируя для этого европейским рынком газа и используя серьезный энергетический кризис».

США намерены продолжать выступать против «Северного потока — 2»


По данным агентства, таким образом Маккол ответил на слова вице-премьера России Александра Новака о том, что текущую ситуацию на газовом рынке охладят завершение сертификации газопровода «Северный поток — 2», а также рост объёмов торгов газом на электронной торговой бирже Санкт-Петербурга.

Накануне президент Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики, на котором поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе, но призвал делать это не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу, и не в ущерб интересам России.

После этих заявлений, в четверг утром, цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Индекс TTF растерял более 22 процентов к значению предыдущего торгового дня.



#газ #ЕС #торговля #США


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По материалам: pnp.ru

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