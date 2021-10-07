В Костроме начал работать первый центр цифрового образования «IT-куб»

В Костроме начал работать первый центр цифрового образования для школьников «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает Администрация города Костромы.

Он создан на базе гимназии № 33. Проект реализуется по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».

В настоящее время в «IT-кубе» проходят занятия по шести направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, основы алгоритмики и логики. Учеба организована в первую и вторую смены. Таким образом, в центре могут бесплатно обучаться ребята из всех школ города Костромы. Всего здесь получают дополнительное образование 260 человек с 5-го по 11-й класс.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.