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В Кузнецком индустриальном техникуме открылись четыре новые мастерские

В Кузнецком индустриальном техникуме открылись четыре новые мастерские

В Кузнецком индустриальном техникуме открылись современные мастерские, сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса. Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Мастерская по профилю «Электромонтаж» оснащена кабинами для проведения электромонтажных работ, автоматизированными рабочими местами, измерительными приборами, а также учебно-лабораторными стендами разных направленностей и стендом для программирования KNX.

В лаборатории «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» есть микропроцессорные устройства релейной защиты, имитатор для проверки микропроцессорных защит, набор ремонтного инструмента служб релейной защиты и автоматики.

Для студентов мастерской «Электрослесарь подземный» приобретены буровая установка, слесарный верстак с экраном и пятью выдвижными ящиками, тренажеры экскаватора и бульдозера.

В учебном кабинете по направлению «Промышленная автоматика» оборудованы автоматизированные рабочие места, установлены модуль «Поиск неисправностей», низковольтные электродвигатели, цифровые модули ввода и вывода, управляемый коммутатор и др.

До конца года в кузбасских техникумах и колледжах будут открыты 28 современных мастерских.

# Общество
По материалам: edu.ru

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