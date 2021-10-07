В московском ГУМе продолжается выставка, посвящённая деятельности лучших педагогов страны

Первая в стране выставка, посвящённая победителям Всероссийского конкурса «Учитель года России» разных лет, открылась накануне Дня учителя в самом центре Москвы, в ГУМе, в рамках Недели учителя, информирует Минпросвещения России.

Выставка портретов, сделанных молодым фотографом Булатом Арслановым, – собирательный образ учителя, человека, который несёт знания и воспитывает детей. Её предваряют слова всемирно известного советского педагога и писателя Антона Макаренко: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно». Выставка создана специально к Неделе учителя в России, которая впервые проводится в стране. Всего в проекте приняли участие 19 педагогов из разных городов. Съёмки проводились в местах, имеющих важное культурное и историческое значение. Задача проекта – подчеркнуть особую значимость и роль учителя в формировании будущего страны.

«Очень здорово, что именно здесь, в центре Москвы, мы открываем выставку портретов замечательного художника, работы которого отражают образ современного учителя так ярко. Герои фотографий – лучшие в своей профессии за многие годы. Их объединяет любовь к учительскому труду и к своим детям», – подчеркнул на открытии первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Выставка продлится до 9 октября, после чего будет перенесена в Государственный Кремлёвский дворец, где состоится праздничный концерт, посвящённый Дню учителя.