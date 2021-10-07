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В Москве на месте бывших промзон создадут 4,5 тысячи новых производств

В Москве на месте бывших промзон создадут 4,5 тысячи новых производств

Тысячи новых промышленных предприятий появятся на месте заброшенных промзон Москвы в рамках реализации проекта "Индустриальные кварталы", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

По словам главы ведомства Александра Прохорова, проект затронет 2 тысячи гектаров территории города, в том числе возведение производств будет происходить на 650 гектарах. В нем участвуют бывшие промзоны Алтуфьевское шоссе, Кунцево, Октябрьское Поле и два участка в Коровино.

"Общая площадь помещений производственного назначения и технопарков составит порядка 10 миллионов квадратных метров — на них смогут начать работу 4,5 тысячи производств. На предприятиях появится порядка 125 тысяч новых рабочих мест, а бюджетный эффект для города составит не менее 200 миллиардов рублей в год. В рамках механизма комплексного развития территорий мы вернем промышленность туда, где она не только располагалась исторически, но и имеет прекрасные перспективы", — заявил Прохоров, которого цитирует РИА "Новости".

Проект также предполагает строительство жилья, деловых, спортивных и социальных объектов, создание качественного городского пространства вблизи новых предприятий. По планам мэрии, реализация программы позволит создать в общей сложности свыше 500 тысяч рабочих мест.

Строительство первого индустриального квартала Октябрьское Поле будет завершено в Москве в 2024 году. Остальные проекты, по которым уже начата работа, будут реализованы до 2030 года.

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По материалам: uposters.ru

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