В Москве на месте бывших промзон создадут 4,5 тысячи новых производств
Тысячи новых промышленных предприятий появятся на месте заброшенных промзон Москвы в рамках реализации проекта "Индустриальные кварталы", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
По словам главы ведомства Александра Прохорова, проект затронет 2 тысячи гектаров территории города, в том числе возведение производств будет происходить на 650 гектарах. В нем участвуют бывшие промзоны Алтуфьевское шоссе, Кунцево, Октябрьское Поле и два участка в Коровино.
Проект также предполагает строительство жилья, деловых, спортивных и социальных объектов, создание качественного городского пространства вблизи новых предприятий. По планам мэрии, реализация программы позволит создать в общей сложности свыше 500 тысяч рабочих мест.
Строительство первого индустриального квартала Октябрьское Поле будет завершено в Москве в 2024 году. Остальные проекты, по которым уже начата работа, будут реализованы до 2030 года.