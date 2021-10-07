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В России разрабатывают пилотный проект «Репродуктивное здоровье»

В России разрабатывают пилотный проект «Репродуктивное здоровье»

Тема: III Евразийский женский форум


13:17  Автор: Светлана Заверняева



Минздрав совместно с регионами разрабатывает пилотный проект, направленный на улучшение репродуктивного здоровья женщин. Об этом сообщила первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина на дискуссионной площадке по обсуждению Национальной стратегии действий в интересах женщин в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума.

«По поручению заместителя председателя Правительства Татьяны Алексеевны Голиковой, сейчас вместе с регионами разрабатывается новый пилотный проект, который так и называется — «Репродуктивное здоровье», — сказала Баталина.

По её словам, существенный вклад в разработку проекта вносит Минздрав РФ. В проекте будет блок по социальной поддержке женщин, формированию и развитию репродуктивной культуры, информационной поддержке, а также медицинская часть.

13-15 октября в Санкт-Петербурге пройдёт III Евразийский женский форум. Его главной темой станет  определение глобальной миссии женщин в новой реальности. Мероприятие пройдёт в очном формате, принять участие в нём планируют представители порядка 100 стран, часть из них — онлайн.



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По материалам: pnp.ru

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