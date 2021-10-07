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В сети обсуждают повзрослевших сыновей Бритни Спирс и Кевина Федерлайна

В сети обсуждают повзрослевших сыновей Бритни Спирс и Кевина Федерлайна

В браке с Кевином Федерлайном Бритни Спирс родила двоих сыновей: Шона и Джейдена, которым сейчас 16 и 15 лет соответственно. Вчера приятель их отца Эдди Моралес опубликовал их фотографии, на которых дети бывших супругов выглядят уже очень взрослыми.


Сыновья Бритни Спирс и Кевина Федерлайна (по бокам) Шон и Джейден

Причем некоторые интернет-пользователи отметили, что они выглядят старше своих лет и кажутся ровесниками своей матери.

Они такие взрослые. Время летит так быстро. Кажется, всего несколько лет назад она вела машину, держа в руках одного из них. Печальные времена. К счастью, они похожи на свою маму, а не на отца. Будем надеяться, что у них немного больше здравого смысла, чем у обоих родителей, и они продолжат вести здоровую и счастливую жизнь, что бы они ни делали,

— пишут в сети.

После развода с певицей Федерлайн получил опеку над сыновьями, так как она была признана недееспособной. По мнению некоторых пользователей сети, это решение суда было правильным. Поведение Бритни, которая освободилась от опеки своего отца и получила право распоряжаться своей жизнью, сейчас вызывает у них беспокойство.



 


 

Ее сыновья повзрослели, но их мать ведет себя как маленькая девочка. Все эти сумасшедшие посты, которые она продолжает публиковать во время серьезного судебного разбирательства, показывают, что с сорокалетней матерью двоих детей определенно что-то не так,

— отмечают они.


В своей последней публикации в инстаграме Бритни показала, как играет с куклой.

У меня есть ребенок. У нее замечательная детская, и ее зовут Бреннан. Моя первая девочка! Мы даже похожи. В этом году мне исполняется 40 лет. Но возраст — это не что иное, как просто число. Взросление — это самая глупая вещь. Так что давайте играть, мои друзья,

— написала она.

 


 


 

Сейчас Бритни готовится к свадьбе со своим возлюбленным Сэмом Асгари. По словам инсайдеров, она давно хотела выйти замуж и родить от него детей, но без разрешения отца сделать этого не могла.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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