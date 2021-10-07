Венера в Стрельце с 7 октября 2021 года: как защитить себя от проблем в любви

Вадим Карасев

Сегодня Венера совершит свой очередной переход в новый Знак Зодиака. В этот раз она перейдет в Знак Стрельца, в котором планета чувствует себя не лучшим образом. Астрологи рассказали о том, как можно защитить себя от проблем в любви.

7 октября — один из самых неблагоприятных дней месяца. К несчастью, Венера, которая перейдет в Знак Стрельца, будет негативно влиять на нас не только в этот день, но еще и несколько последующих недель — вплоть до 4 ноября. Следуйте советам экспертов, чтобы сохранить и укрепить любовь.

Будьте активными

Дело в том, то Стрелец — это знак огромной жизненной энергии, который сделает планету более сильной, но заблокирует возможность делиться этой силой с нами. Тем не менее Венера потребует от нас, чтобы мы соответствовали ее ритму, поэтому избежать проблем в амурной сфере можно при помощи физических упражнений, работы.

В таком случае у вас будет меньше сил на ссоры со второй половинкой, на выяснение того, кто прав, а кто виноват. Люди, которые будут бездельничать и позволять себе расслабляться, могут оказаться в очень неприятной ситуации. Девать энергию будет некуда, поэтому любое несогласие с любимым человеком быстро станет перетекать в ссоры и конфликтные ситуации.

Не будьте эгоистами

Стрелец сделает Венеру эгоистичной, ведь ее энергия будет аккумулироваться только рядом с ней самой. То же самое может ожидать и нас с вами. Старайтесь помогать близким людям, не обходя стороной их проблемы.

Если кто-то попросит вас о поддержке, окажите ее. Не отворачивайтесь от чужих бед. Это касается не только родственников, второй половинки, но и друзей. Любая попытка кому-то помочь сделает вас героем в глазах этого человека и окружающих.

Помните о духовном развитии

Любовная сфера потребует от нас внутреннего развития. Пока Венера будет находиться в Стрельце, многим из нас захочется найти ответы на какие-то внутренние вопросы, захочется понять этот мир и процессы, в нем происходящие.

Возможно, что период с 7 октября по 4 ноября нам удастся понять истинный смысл любви. Это значит, что пребывание планеты в Стрельце не такое уж и опасное и непредсказуемое.

Избегайте длительных расставаний

Вторая половинка начнет скучать, но это не укрепит отношения, а может их разрушить. Отдаление от любимого человека может привести к появлению деструктивных мыслей.

Также длительные расставания могут привести к изменам, образованию любовных треугольников. Это очень опасное время, в которое нужно держать ухо востро и не отходить далеко от любимого человека.