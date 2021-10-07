Все центры «Точка роста» в Белгородской области оснастили современным оборудованием

Все центры «Точка роста» Минпросвещения России в Белгородской области оснастили современным оборудованием, сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области.

Центры созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В сентябре в регионе открыли 45 центров естественно-научной и технической направленностей. В настоящее время в Белгородской области 132 «Точки роста». Дополнительное образование в них получают уже порядка 25 тысяч школьников региона.

На создание «Точек роста» в сельской местности и малых городах во всех муниципалитетах региона в этом году направили свыше 70 миллионов рублей. Стоимость одного центра в общей сложности составила 1,5 миллиона рублей.

«Очень важно, чтобы качество образования в небольших населенных пунктах не уступало школам больших городов. Заниматься в новых центрах будут почти 10 тысяч наших школьников. Они смогут укрепить базовые и получить дополнительные знания по физике, химии, биологии и другим программам», – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Для центров в этом году закупили компьютеры и оргтехнику, цифровые лаборатории, инструменты и материалы для практических работ, конструкторы по робототехнике.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.