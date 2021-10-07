Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Все центры «Точка роста» в Белгородской области оснастили современным оборудованием

Все центры «Точка роста» в Белгородской области оснастили современным оборудованием

Все центры «Точка роста» в Белгородской области оснастили современным оборудованием

Все центры «Точка роста» Минпросвещения России в Белгородской области оснастили современным оборудованием, сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области. 

Центры созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В сентябре в регионе открыли 45 центров естественно-научной и технической направленностей. В настоящее время в Белгородской области 132 «Точки роста». Дополнительное образование в них получают уже порядка 25 тысяч школьников региона.

На создание «Точек роста» в сельской местности и малых городах во всех муниципалитетах региона в этом году направили свыше 70 миллионов рублей. Стоимость одного центра в общей сложности составила 1,5 миллиона рублей.

«Очень важно, чтобы качество образования в небольших населенных пунктах не уступало школам больших городов. Заниматься в новых центрах будут почти 10 тысяч наших школьников. Они смогут укрепить базовые и получить дополнительные знания по физике, химии, биологии и другим программам», – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Для центров в этом году закупили компьютеры и оргтехнику, цифровые лаборатории, инструменты и материалы для практических работ, конструкторы по робототехнике. 

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В 2021 году в 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских игровых комплексов
В 2021 году в 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских
К программе «Пушкинская карта» присоединились 1960 учреждений культуры – Татьяна Голикова
К программе «Пушкинская карта» присоединились 1960 учреждений
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 октября 2021 года
Все центры «Точка роста» в Белгородской области оснастили современным оборудованием
Все центры «Точка роста» в Белгородской области оснастили современным
Осенний Симорон: шуточные ритуалы для хорошего настроения и повышения энергетики
Осенний Симорон: шуточные ритуалы для хорошего настроения и повышения
Анжелика Варум объяснила свой отказ ехать в Крым
Анжелика Варум объяснила свой отказ ехать в Крым
На Корсике раскопали деревню бронзового века
На Корсике раскопали деревню бронзового века
В сети обсуждают повзрослевших сыновей Бритни Спирс и Кевина Федерлайна
В сети обсуждают повзрослевших сыновей Бритни Спирс и Кевина
Названы 15 лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2021»
Названы 15 лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2021»
В московском ГУМе продолжается выставка, посвящённая деятельности лучших педагогов страны
В московском ГУМе продолжается выставка, посвящённая деятельности
Минпросвещения России планирует создать цифровую платформу для формирования образовательных программ в колледжах
Минпросвещения России планирует создать цифровую платформу для
В «Артеке» завершилась смена «Учиться, чтобы научиться»
В «Артеке» завершилась смена «Учиться, чтобы научиться»

Топ на сегодня

Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте: "Есть что-то нездоровое в том, чтобы после 50 петь о сексе"
Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте:
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей федеральной программы «Земский учитель»
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными профессиями
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди и другие в новом трейлере фильма "Французский вестник"
Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди и другие в новом

Еще по теме

В сентябре в Белгородской области откроют еще 45 «Точек роста»
В Белгородской области начали работу 42 «Точки роста»
В Ульяновской области создадут более 60 центров «Точка роста»
В Томской области открылись 24 центра «Точка роста»