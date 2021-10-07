Жительница Подмосковья переспала с грабителем и утром сдала его полиции

Вадим Карасев

Попытка ограбления частного коттеджа в подмосковном Звенигороде превратилась в настоящую сексуальную драму. Грабитель сначала переспал с хозяйкой, затем ограбил ее, но в итоге был пойман стражами правопорядка, пишет КП.

40-летняя женщина находилась дома одна, выпила вина и легла спать, но в этот момент услышала шорох. Открыв глаза, она увидела обаятельного мужчину-грабителя и не стала сразу вызывать полицию, а решила познакомиться с ним. Незнакомец тоже заинтересовался хозяйкой дома, который собирался ограбить, и в итоге они оказались в одной постели и уснули в обнимку.

Пока женщина спала, злоумышленник прошелся по дому и нашел сейф, из которого забрал полмиллиона рублей. Однако скрыться с наживой он не успел. Хозяйка проснулась и, заподозрив неладное, вызвала полицию. Преступника схватили во дворе дома.



"Был задержан с поличным 35-летний мужчина, родом из Армении, который проник в дом в г. Звенигороде и похитил денежные средства в размере полумиллиона рублей", — рассказал источник издания.



Похищенные средства вернули владелице в полном объеме.