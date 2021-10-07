Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жительница Подмосковья переспала с грабителем и утром сдала его полиции

Жительница Подмосковья переспала с грабителем и утром сдала его полиции

Попытка ограбления частного коттеджа в подмосковном Звенигороде превратилась в настоящую сексуальную драму. Грабитель сначала переспал с хозяйкой, затем ограбил ее, но в итоге был пойман стражами правопорядка, пишет КП.

40-летняя женщина находилась дома одна, выпила вина и легла спать, но в этот момент услышала шорох. Открыв глаза, она увидела обаятельного мужчину-грабителя и не стала сразу вызывать полицию, а решила познакомиться с ним. Незнакомец тоже заинтересовался хозяйкой дома, который собирался ограбить, и в итоге они оказались в одной постели и уснули в обнимку.

Пока женщина спала, злоумышленник прошелся по дому и нашел сейф, из которого забрал полмиллиона рублей. Однако скрыться с наживой он не успел. Хозяйка проснулась и, заподозрив неладное, вызвала полицию. Преступника схватили во дворе дома.

"Был задержан с поличным 35-летний мужчина, родом из Армении, который проник в дом в г. Звенигороде и похитил денежные средства в размере полумиллиона рублей", — рассказал источник издания.

Похищенные средства вернули владелице в полном объеме.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Названы 15 лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2021»
Названы 15 лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2021»
В московском ГУМе продолжается выставка, посвящённая деятельности лучших педагогов страны
В московском ГУМе продолжается выставка, посвящённая деятельности
Минпросвещения России планирует создать цифровую платформу для формирования образовательных программ в колледжах
Минпросвещения России планирует создать цифровую платформу для
В «Артеке» завершилась смена «Учиться, чтобы научиться»
В «Артеке» завершилась смена «Учиться, чтобы научиться»
Названы лауреаты Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021»
Названы лауреаты Всероссийского профессионального конкурса «Директор
Венера в Стрельце с 7 октября 2021 года: как защитить себя от проблем в любви
Венера в Стрельце с 7 октября 2021 года: как защитить себя от проблем
Жительница Подмосковья переспала с грабителем и утром сдала его полиции
Жительница Подмосковья переспала с грабителем и утром сдала его
Модная битва: Ким Кардашьян против Ренаты Литвиновой
Модная битва: Ким Кардашьян против Ренаты Литвиновой
Анастасия Решетова приняла ислам
Анастасия Решетова приняла ислам
Печатная продукция и ее использование в современном мире
Печатная продукция и ее использование в современном мире
Полезные свойства горчицы и сферы её применения
Полезные свойства горчицы и сферы её применения
Мария Кожевникова, Татьяна Геворкян и другие на модной презентации в Москве
Мария Кожевникова, Татьяна Геворкян и другие на модной презентации в

Топ на сегодня

Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте: "Есть что-то нездоровое в том, чтобы после 50 петь о сексе"
Анжелика Варум о браке с Леонидом Агутиным, изменах и возрасте:
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей федеральной программы «Земский учитель»
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными профессиями
В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Детское жюри "Большой перемены" помогло выбрать учителя года
Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди и другие в новом трейлере фильма "Французский вестник"
Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди и другие в новом

Еще по теме

Угрожавший пенисом мошенник похитил из магазина 3 тысячи рублей
В Москве похититель вынес из банка 21 млн рублей
Мужчина с канцелярским ножом ограбил квартиру в Зеленограде
75-летняя бабушка с ружьем поймала преступника