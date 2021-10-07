Жившая 16 миллионов лет назад тихоходка сохранилась в янтаре

Вадим Карасев

Палеонтологи описали новый род и вид тихоходок, найденных в куске янтаря из Доминиканской Республики возрастом 16 миллионов лет. Названный Paradoryphoribius chronocaribbeus, этот вид стал третьим видом тихоходки, обнаруженным в янтаре, и первым однозначно определенным ископаемым представителем надсемейства тихоходок Isohypsibioidea.

Тихоходки (Tardigrada), представители особого типа животных, близкого к членистоногим, наиболее знамениты способностью выживать в экстремальных условиях. Эти существа, чья длина не превышает полутора миллиметров, могут пережить замораживание в жидком гелии и кипячение при температуре 149 °C, выдержать ионизирующее излучение до 570 000 бэр и давление в 6000 атмосфер. Попадая в сухую среду, тихоходки впадают в анабиоз и могут вернуться к жизни спустя десять лет. Эксперимент 2007 года показал, что некоторые тихоходки в состоянии анабиоза способны пережить вакуум и жесткое ультрафиолетовое излучение во время космического полета. Тело тихоходок делится на сегменты, но этих сегментов меньше, чем у членистоногих, — всего четыре. Анализ генома тихоходок показывает, что они утратили все аналоги грудных сегментов членистоногих и большую часть брюшных. На каждом из имеющихся сегментов располагается по паре ног, причем четвертая пара направлена назад. Живут тихоходки в воде (морской или пресной) или во влажной среде, например, во мхах и лишайниках или среди опавших листьев. Питаются они, прокалывая своими ротовыми органами клетки водорослей или мхов и высасывая их содержимое.

Несмотря на долгую эволюционную историю тихоходок и их глобальное распространение как в водной, так и в наземной среде, летопись окаменелостей тихоходок чрезвычайно коротка. Из-за их микроскопических размеров и не подверженного минерализации тела вероятность обнаружить древнюю тихоходку крайне мала. «Окаменелости тихоходок — редкость. В нашем исследовании полный список включает в себя четыре образца, из которых только три формально описаны и названы, включая Paradoryphoribius chronocaribbeus», — профессор Хавьер Ортега-Эрнандес (Javier Ortega-Hernández) из Гарвардского университета. «Открытие окаменелости тихоходки — действительно событие, которое случается раз в поколение, — добавляет Фил Барден (Phil Barden) из отдела биологических наук Технологического института Нью-Джерси и отдела зоологии беспозвоночных Американского музея естествознания. — Что примечательно, тихоходки — это вездесущая древняя группа, которая видела всё на Земле, от исчезновения динозавров до покорения суши растениями. Тем не менее они похожи на призраков для палеонтологов, так как почти не сохранились их окаменелости. Обнаружение каких-либо окаменелостей тихоходок — захватывающий момент, когда мы можем эмпирически увидеть их развитие в истории Земли».

Paradoryphoribius chronocaribbeus. Marc Mapalo et al., doi: 10.1098/rspb.2021.1760

Двумя другими описанными окаменелостями тихоходок являются Milnesium swolenskyi и Beorn leggi, обнаруженные в янтаре мелового периода в Северной Америке. В доминиканском янтаре миоцинового периода тихоходка найдена впервые. «Ученые знают, где тихоходки вписываются в древо жизни, что они родственны членистоногим и имеют глубокое происхождение со времен кембрийского взрыва, — рассказывает профессор Ортега-Эрнандес. — Проблема в том, что они чрезвычайно редки, всего три описанных окаменелости. Большинство окаменелостей этого типа найдено в янтаре, но, поскольку они маленькие, даже если они сохранились, их может быть действительно трудно увидеть».

Используя конфокальную лазерную микроскопию, профессор Ортега-Эрнандес и его коллеги смогли полностью визуализировать два очень важных органа Paradoryphoribius chronocaribbeus: когти и щечный аппарат. Этот аппарат помещается в начале пищеварительной системы тихоходки и состоит из мышц и хитиновых шипов (так называемых «стилетов»), которыми тихоходка прокалывает растительные клетки, чтобы проглотить их содержимое. При линьке стилеты утрачиваются, и тихоходка отращивает себе новые при помощи парных желез, лежащих по обе стороны рта.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.