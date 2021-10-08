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22-летняя дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни

22-летняя дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова стала министром культуры республики. О назначении 22-летней Айшат Кадыровой рассказал на странице в Instagram председатель регионального парламента Магомед Даудов.

"От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую ПЛЕМЯННИЦУ Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики!", – написал чиновник.

По его мнению, девушка "является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором". Став министром, она добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами, добавил он.

На протяжении последних лет Айшат Кадырова возглавляла модный дом Firdaws, основанный ее матерью, а спустя некоторое время была назначена первым заместителем министра культуры республики. Также она внесла вклад в развитие республиканской филармонии, а в марте прошлого года была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". 

Ранее Ruoisters писал, что Рамзан Кадыров стал самым богатым главой региона в прошлом году.

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По материалам: uposters.ru

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