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Адель снялась для обложки Vogue и дала первое интервью за 5 лет: о разводе, новом возлюбленном и похудении

Адель снялась для обложки Vogue и дала первое интервью за 5 лет: о разводе, новом возлюбленном и похудении

33-летняя Адель стала новой героиней свежего номера британского Vogue. Певица снялась для обложки, а также дала большое интервью — первое за пять лет. В нем звезда рассказала о своем разводе с американским бизнесменом Саймоном Конекки, прокомментировала отношения с новым возлюбленным — спортивным агентом Ричем Полом и раскрыла секрет своего похудения. Собрали самые интересные цитаты из этого интервью.


О разводе с Саймоном Конекки

Когда мне было 30 лет, моя жизнь развалилась. Просто мне это больше не подходило. Я просто плыла по течению и не была счастлива. Никто из нас не сделал ничего плохого и не причинил вреда другому или что-то в этом роде. Я просто думала о том, что хочу, чтобы сын видел, как я люблю по-настоящему и как любят меня (Адель и Конекки воспитывают восьмилетнего сына Анджело. — Прим. ред.). Это действительно важно для меня. С тех пор я находилась в поисках истинного счастья.


Саймон Конекки и Адель

О том, как пережила развод

Я была настолько встревожена, что забывала, что я говорила или не говорила Анджело о разводе. Мы с Саймоном никогда не боролись за опеку над ним. Анджело просто говорил: "Я этого не понимаю". Но я тоже на самом деле этого не понимала.

В обществе существуют правила, определяющие, что происходит и чего не происходит в браке и после брака, но я очень сложный человек. Я всегда говорила ему, как я себя чувствовала с самого раннего возраста, потому что, повзрослев, я стала чувствовать себя довольно измученной.

Мне было очень стыдно. Нас, женщин, учили продолжать пытаться, даже в фильмах, которые мы смотрели, когда были маленькими. В то время это разбило мне сердце, но сейчас я нахожу это интересным. Как говорят, смирилась с этим.

О романе с Ричем Полом

99,9 процента историй, которые были написаны обо мне, — выдумка. Рич появился неожиданным образом. Я не чувствую себя встревоженной, нервной или вымотанной. Как раз наоборот. Это безумство, и нет никаких сомнений в правильности решения. Я 33-летняя разведенная мать сына, который на самом деле главный. Я знаю, чего я хочу. И знаю, чего не хочу.

У меня были свидания до Рича, но парни ненавидели это. Для них было стрессом, когда их видели на улице со мной. В то время как его это совсем не смущает. Он прекрасен. Он чертовски забавный и умный.


Рич Пол и Адель

О потере веса

Я стала заниматься из-за своей тревожности. На тренировках я стала чувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о том, чтобы похудеть. Речь шла о том, чтобы становиться сильнее и уделять как можно больше времени себе каждый день без телефона. Я пристрастилась к этому. Я тренируюсь два или три раза в день. Утром я делаю силовые упражнения, а днем я обычно занимаюсь хайкингом или боксом, вечером я делаю кардио. Я занимаюсь с тренером.


О реакции общественности на ее похудение

Всю мою карьеру мое тело было объективировано. Не только сейчас. Я понимаю, почему это шокирует. Я понимаю, почему некоторые женщины особенно пострадали. Внешне я олицетворяла очень многих женщин. Но я все тот же человек. Но хуже всего было то, что самые жестокие комментарии о моем теле исходили от других женщин. Я была чертовски разочарована этим. Это меня ранило.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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