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Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Варвара Шмыкова и другие на премьере фильма "Не время умирать" в Москве

Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Варвара Шмыкова и другие на премьере фильма "Не время умирать" в Москве

Вчера в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", которая прошла при поддержке ювелирно-часовой компании Chopard. Первыми посмотреть ленту, главные роли в которой исполнили Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду и Ана де Армас, пришли Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Варвара Шмыкова с возлюбленным Даниилом Радловым и другие.

В фильме рассказывается о том, как Джеймс Бонд, оставивший службу, был вынужден прервать свой спокойный отдых, после того как приятель из ЦРУ попросил его о помощи. Ему предстоит найти похищенного ученого, а вместе с тем противостоять главному злодею и выяснить, как с ним связана его возлюбленная.

В фильме "Не время умирать" Дэниел Крейг в последний раз сыграл Джеймса Бонда (на его счету — пять картин о легендарном агенте 007). Теперь главная интрига — кто его заменит. Среди потенциальных кандидатов — Идрис Эльба, Том Харди и Том Хиддлстон.

Мировая премьера фильма состоялась в конце прошлого месяца в Лондоне и была очень громкой. Ее посетили и члены королевской семьи: Кейт Миддлтон, принц Уильям, Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз.

В широкий прокат в России фильм "Не время умирать" выходит сегодня.


Агата Муцениеце


Виктория Дайнеко


Варвара Шмыкова


Варвара Шмыкова и Даниил Радлов


Зара
Юлия Топольницкая
Дмитрий Шепелев
Алина Астровская и Антон Лаврентьев
Ирина Хакамада
Влад Соколовский с возлюбленной
Надежда Сысоева

Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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