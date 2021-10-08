Беременная Кайли Дженнер продемонстрировала заметно округлившийся живот

Вадим Карасев

Кайли Дженнер сейчас находится в радостном ожидании малыша — 24-летняя телезвезда и ее 29-летний бойфренд Трэвис Скотт ждут второго ребенка.

Свою беременность Дженнер сначала скрывала, но теперь, когда о ней уже всем известно, охотно показывает, как она у нее протекает. Вчера Кайли опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала заметно округлившийся живот.













На фотографиях Кайли позирует в ярко-алом наряде. Округлившийся живот она подчеркнула с помощью обтягивающего комбинезона Richard Quinn, а долю гламура ее образу придали туфли на высоких каблуках и пальто.

Срок беременности, как и пол будущего малыша, Кайли пока держит в секрете. Впрочем, вообще удивительно, что она решила о ней рассказать — первую беременность Кайли скрывала и очень удивила общественность, когда сообщила о рождении дочери.









Со Скоттом Кайли связывают долгие отношения. Их роман продолжается уже больше четырех лет, однако за это время они успели несколько раз расстаться и сойтись вновь. При этом пара всегда поддерживала нормальные отношения и вместе воспитывала дочь.

Кайли никогда не скрывала, что мечтает о большой семье, и, по словам инсайдеров, они с Трэвисом давно хотели родить своей дочке брата или сестру. Когда они узнали, что им наконец удалось зачать ребенка, они очень обрадовались. Ждет появления младшего брата или сестры и трехлетняя Сторми, которая тоже пришла в восторг от этой новости.





Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Мариана Панкина