Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о состоянии своего здоровья: "Я неоперабельна"

Вадим Карасев

Уже несколько месяцев бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина лечится от аутоиммунного заболевания. Она уже перенесла несколько операций, в частности на лице и голове, что сказалось и на ее внешнем виде — теперь 39-летняя Алиса вынуждена прикрывать рукой нос. О своей борьбе с заболеванием Казьмина откровенно рассказывала подписчикам, но в последнее время на связь не выходила.

Сегодня она поделилась новым снимком, на котором запечатлена вместе с приятелем. Нос Алисы скрыт под маской.





Алиса Казьмина с другом

Подписчики поинтересовались, когда ей предстоит операция на носу. Ее ответ звучал совсем не оптимистично.

Неоперабельна на сегодня,

— ответила она.

Однако, несмотря на то что состояние здоровья Казьминой оставляет желать лучшего, она признается, что все равно радуется жизни.

Плохо я, лицо — его нет. Но, вы знаете, и красивой уже была, и счастливой от этого. Сейчас я не меньше радуюсь жизни, даже больше. В обрыв дотолкнула чертовское создание, даже сломала, лишила всего. Но с обрыва проще подниматься, когда ничего нет. У меня супердети, они карабкаются еще быстрее. Энергия моя возвращается, а это значит, и без лица можно. Жизнь люблю,

— отметила она.





Андрей Малахов и Алиса Казьмина

Алиса Казьмина воспитывает троих детей: сына Алексея и дочь Алису от первого брака и четырехлетнюю Есеню от Андрея Аршавина. Несколько месяцев назад футболист отсудил у бывшей жены дом, в котором она жила с тремя детьми, — он был оформлен на мать Аршавина. Судя по словам Казьминой, с бывшими родственниками она по-прежнему находится в натянутых отношениях.

Прислужники Люцифера забрали у меня и моих детей все. Но есть то, что не под силу, никакое ее ритуальное действие надо мной не заберет у меня жизнь. И любовь детей. Поэтому сейчас я хочу жить, а кто-то — выживать,

— сказала она.





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