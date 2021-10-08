Часть прибыли букмекеров пойдет на детский спорт

Тема: Постановления правительства

00:07 Автор: Мария Соколова

Кабмин утвердил правила перевода целевых отчислений от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского и профессионального спорта. Такое постановление правительства вступает в силу 8 октября.

Согласно закону, вступившему в силу осенью 2020 года, букмекерские конторы обязаны заключать соглашения со спортивными федерациями, устраивающими соревнования, на которые делают ставки. На основании таких соглашений букмекеры отдают федерациям и лигам часть прибыли, и затем эти деньги идут на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Указанные средства организаторы азартных игр должны перечислять публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), которая начала работать с 1 октября. Этот регулятор отслеживает незаконную деятельность букмекеров и контролирует поступление денег на развитие спорта. В постановлении сказано, что сумма отчислений составляет 1,5 процента от прибыли букмекеров, при этом их объём не может быть менее 30 миллионов рублей в квартал. Если сумма меньше, то в течение пяти дней после завершения квартала букмекер должен отправить регулятору недостающую часть.





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Сначала эти деньги поступят в ЕРАИ, а затем компания перечислит их на расчетный счет спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги, открытый в банке на территории России. Средства между федерациями распределяют в соответствии с долями ставок, принятых на спортивные соревнования, которые они организовали.

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