Чернышенко: справки и пособия будут выдавать онлайн к 2024 году

08:55 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

Стратегическая инициатива «Госуслуги онлайн» в рамках цифровой трансформации позволит к 2024 году оказывать все услуги по оформлению социальных льгот и пособий, а также справок в электронном формате, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

Комментируя решение кабмина о запуске 42 новых стратегических инициатив, зампредседателя Правительства пояснил, что с переводом госуслуг в онлайн людям больше не нужно будет приходить в отделение госорганов, чтобы получить услуги.

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот», — сказал Чернышенко.

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Для тех, кто привык получать госуслуги лично, такая возможность сохраняется, добавил вице-премьер.

По его словам, проект «Госуслуги онлайн» повысит качество и удобство предоставляемых госуслуг, а также расширит их количество для получения в электронном виде. Во всех регионах будет создан единый подход к оказанию госуслуг, что повысит их доступность и прозрачность.

За счёт интеграции государственных информсистем с порталом госуслуг, вся история обращений будет доступна в личном кабинете госуслуг.

С 19 сентября органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги онлайн, обязаны проводить процедуру идентификации и аутентификации граждан и юрлиц.

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