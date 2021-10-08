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Дебютные и документальные фильмы могут получить полное госфинансирование

Дебютные и документальные фильмы могут получить полное госфинансирование

12:41  Автор: Александра Гуляева


Законопроект: № 1262401-7



Финансировать дебютные и документальные фильмы предлагают полностью за счёт государства. Соответствующий законопроект Правительство внесло на рассмотрение Госдумы 8 октября.

Согласно действующему законодательству, государство может финансировать не более 70 процентов от общей сметной стоимости производства. При этом, говорится в пояснительной записке, некоторые фильмы не предполагают последующего извлечения прибыли, из-за чего становится трудно найти внебюджетное финансирование на производство картины.

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«При этом общественная значимость и культурная ценность таких фильмов не может измеряться исключительно доходами от их показа и проката», — отмечают в кабмине.

Законопроект вносит поправки в закон о поддержке кинематографии, согласно которым государство сможет полностью финансировать производство и прокат дебютных фильмов, созданных режиссёрами-выпускниками вузов в течение пяти лет после окончания учебного заведения, а также уникальных авторских фильмов и других картин, у которых есть исключительная культурная и художественная значимость.

О том, что в Госдуму внесут на рассмотрение данную инициативу стало известно в конце сентября.

Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по господдержке российских кинематографистов, чтобы смягчить последствия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#кино


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По материалам: pnp.ru

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