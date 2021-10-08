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Франция отказалась отдавать Евросоюзу свое место в Совбезе ООН

Франция отказалась отдавать Евросоюзу свое место в Совбезе ООН

Франция не собирается передавать свое место в Совете безопасности ООН Евросоюзу, заявил в эфире телеканала BFM государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон.

По его словам, так будет лучше в том числе всей Европе.

"Франция не намерена уступать свое место постоянного члена Совета Безопасности ООН - это часть ее суверенитета", - ответил Бон на просьбу ведущего прокомментировать соответствующую информацию, появившуюся ранее в СМИ.

22 сентября британская газета The Daily Telegraph написала, что Франция якобы готова уступить Евросоюзу свое место в СБ ООН в обмен на принятие партнерами по объединению предложения Парижа о создании общей армии.

Франция входит в число постоянных членов Совета безопасности ООН наряду с Россией, Великобританией, Китаем и США.


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По материалам: uposters.ru

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