Гадание на бубновых картах на деньги
Узнать о том, есть ли проблемы с деньгами, найти новый источник доходов и пересмотреть свои взгляды на заработок помогут правдивые гадания на картах. Простые и понятные, они помогут ответить на наболевшие вопросы и найти путь к финансовому благополучию.
Гадание на картах — простой и правдивый способ узнать о том, что ждет в будущем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать время, чтобы сосредоточиться и погадать на бубновой масти, которая отвечает за деньги, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне, а также устранить проблемы, если на них укажут карты.
Гадание на скорую прибыль
Все бубновые карты колоды держат в руках, приговаривая: «Карты, покажите, карты расскажите, когда денег ждать, сколько их будет». После этого их перетасовывают, а затем раскладывают по парам. Первое совпадение укажет на то, какой будет прибыль:
9 и 10— большие деньги придут неожиданно;
Туз и 6— скоро вернутся одолженные средства;
7 и 9 — придет премия за работу;
6 и 10 — деньги придут в малом объеме, но несколько раз за короткий период;
7 и 8 — деньги придут от влиятельного человека.
Гадание на деньги
Отложенные карты бубновой масти тасуют, приговаривая: «Правду мне, карты, расскажите, откуда деньги придут — покажите, будущее мое финансовое опишите». После этого вынимают одну карту, сверяясь со значением.
6 — небольшой доход. Подработка, выручка с продажи ненужных вещей, разовая помощь от близких.
7 — освобождение от кредитов, возможность копить на нужную покупку, найденные деньги.
8 — финансовых проблем не предвидится, если не давать в долг и не вкладывать накопления в сомнительные организации или сделки. Приумножение богатства за свет покупки акций, надежных вкладов.
9 — денежное везение. Возможность сорвать куш, выиграв в лотерею или начав дело, на которое раньше не хватало смелости. Удача на вашей стороне.
10 — новые возможности. Вопрошающий сможет обрести финансовое благополучие, получив новые знания и применив их на практике.
Валет — хорошая прибыль. Сделки, заключение долгоиграющих контрактов. От вопрошающего потребуются честность и неподкупность для обретения финансовой стабильности.
Дама — щедрый подарок на торжество, возвращение ранее одолженных средств.
Король — повышение в должности. Возможность найти работу мечты, а также благоприятное время для ведения собственного бизнеса.
Туз — крупная прибыль: получение наследства, долгожданная сделка, прибыль от продажи ранее не продававшегося.