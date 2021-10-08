Гадание на бубновых картах на деньги

Вадим Карасев

Узнать о том, есть ли проблемы с деньгами, найти новый источник доходов и пересмотреть свои взгляды на заработок помогут правдивые гадания на картах. Простые и понятные, они помогут ответить на наболевшие вопросы и найти путь к финансовому благополучию.

Гадание на картах — простой и правдивый способ узнать о том, что ждет в будущем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать время, чтобы сосредоточиться и погадать на бубновой масти, которая отвечает за деньги, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне, а также устранить проблемы, если на них укажут карты.

Гадание на скорую прибыль

Все бубновые карты колоды держат в руках, приговаривая: «Карты, покажите, карты расскажите, когда денег ждать, сколько их будет». После этого их перетасовывают, а затем раскладывают по парам. Первое совпадение укажет на то, какой будет прибыль:

Гадание на деньги

— большие деньги придут неожиданно;— скоро вернутся одолженные средства;— придет премия за работу;— деньги придут в малом объеме, но несколько раз за короткий период;— деньги придут от влиятельного человека.

Отложенные карты бубновой масти тасуют, приговаривая: «Правду мне, карты, расскажите, откуда деньги придут — покажите, будущее мое финансовое опишите». После этого вынимают одну карту, сверяясь со значением.

6 — небольшой доход. Подработка, выручка с продажи ненужных вещей, разовая помощь от близких.

7 — освобождение от кредитов, возможность копить на нужную покупку, найденные деньги.

8 — финансовых проблем не предвидится, если не давать в долг и не вкладывать накопления в сомнительные организации или сделки. Приумножение богатства за свет покупки акций, надежных вкладов.

9 — денежное везение. Возможность сорвать куш, выиграв в лотерею или начав дело, на которое раньше не хватало смелости. Удача на вашей стороне.

10 — новые возможности. Вопрошающий сможет обрести финансовое благополучие, получив новые знания и применив их на практике.

Валет — хорошая прибыль. Сделки, заключение долгоиграющих контрактов. От вопрошающего потребуются честность и неподкупность для обретения финансовой стабильности.

Дама — щедрый подарок на торжество, возвращение ранее одолженных средств.

Король — повышение в должности. Возможность найти работу мечты, а также благоприятное время для ведения собственного бизнеса.

Туз — крупная прибыль: получение наследства, долгожданная сделка, прибыль от продажи ранее не продававшегося.