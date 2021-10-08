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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

59-летний журналист, главный редактор и один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Он был удостоен премии "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является условием демократии и прочного мира", отметили в Нобелевском комитете. Вместе с ним награду получила филиппинская журналистка Мария Ресса.

Муратов признался, что не ожидал, что будет удостоен награды.

Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны,

— рассказал он изданию "Подъем".

Поздравили Муратова уже и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил его талант и смелость.

Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем,

— сказал он.


Дмитрий Медведев и Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов стал главным редактором общественно-политической газеты "Новая газета" в 1995 году. Издание известно своей оппозиционной направленностью. Одной из самых ярких его журналисток была Анна Политковская, которая 15 лет назад была убита в подъезде собственного дома. Политковская писала о войне в Чечне и не боялась критиковать верхушку власти. Она была убита в день рождения главы Российской Федерации, а ее убийство не раскрыто до сих пор.

Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, получившим Нобелевскую премию мира. До него ее также вручали известному ученому и правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.


Лауреаты Нобелевской премии — 2021

По физике: Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман, Джорджо Паризи — "за вклад в понимание сложных физических систем"

По физиологии и медицине: Дэвид Джулис, Ардем Патапутян — за открытия при исследованиях рецепторов температуры и осязания

По химии: Биньямин Лист, Дэвид Макмиллан — за изучение асимметричного органокатализа

По литературе: Абдулразак Гурна — "за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами"

Нобелевская премия мира: Дмитрий Муратов, Мария Ресса — "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является условием демократии и прочного мира"


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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