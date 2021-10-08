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Холли Берри опубликовала редкое фото сына. На нем он позирует в образе Майора Грома

Холли Берри опубликовала редкое фото сына. На нем он позирует в образе Майора Грома

На днях сыну 55-летней Холли Берри исполнилось восемь лет. В честь праздника голливудская актриса опубликовала в своем инстаграме редкую фотографию подросшего Масео. Судя по всему, сейчас мальчик является фанатом героя российских комиксов Майора Грома, потому что на фото позирует как раз в костюме этого персонажа.


Сын Холли Берри Масео

Первый российский фильм по комиксам "Майор Гром: Чумной Доктор" вышел в прокат этой весной, а летом права на его показ купил американский стриминговый сервис Netflix. Картина сразу же выбилась в лидеры мирового рейтинга платформы, и у нее появились поклонники из разных стран мира. В отважного героя российских комиксов, судя по всему, "влюбился" и Масео.

Сегодня этому маленькому чуваку исполняется 8 лет! С днем рождения, Майор Гром,

— подписала новый снимок сына Берри.


Майор Гром

Лицо Масео на новом фото разглядеть практически невозможно, потому что он скрывает его под кепкой. Берри вообще редко публикует фото детей в соцсетях, несмотря на то, что в объективы папарацци они попадали уже неоднократно.


Холли Берри с дочерью Налой

Ранее в одном из интервью Холли рассказывала, что старается воспитывать сына в отрыве от гендерных стереотипов. По словам Берри, до пяти лет Масео рос с установками, что мальчики изначально в чем-то превосходят девочек. Когда актриса это поняла, то сделала все возможное, чтобы донести до сына мысль о равноправии полов в современном обществе.

Я поняла, в чем заключается моя задача в его воспитании. Если мы хотим иметь другое будущее, то должны начать с себя. С того момента, как сыну исполнилось пять лет, я вела с ним разговоры о различиях между девочками и мальчиками. Я прямо видела, как общество обучило его ставить себя выше девочек. Я должна была сломить эти установки и дать ему другие перспективы. Мне надо было бросить ему вызов, попросить его разобраться, откуда это все подсознательно в нем берется,

— рассказала Берри о воспитании Масео.


Холли Берри с детьми

Напомним, что за отцом Масео Оливье Мартинесом Холли Берри была замужем с 2013 по 2016 год. У актрисы также есть 13-летняя дочь Нала, отцом которой является фотомодель Габриэль Обри. Сейчас Холли снова счастлива в личной жизни: она встречается с 51-летним певцом Ваном Хантом. Отношения пары продолжаются уже больше года.


Холли Берри и Ван Хант
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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