Ирина Шейк вернулась к материнским обязанностям после недель моды: свежие фото модели с дочерью Леей

Вадим Карасев

Очередные недели моды позади, и у их главных действующих лиц наступил долгожданный отпуск. Вернулась домой в Нью-Йорк и 35-летняя Ирина Шейк, которая еще недавно блистала на подиумах на показах в Милане и Париже.

Вчера модель засняли на прогулке с ее четырехлетней дочерью Леей. По дочке звезда наверняка соскучилась очень сильно, так что теперь она будет проводить с ней все свободное время. Выдохнут и папарацци Нью-Йорка, для которых фотографировать эту пару на улице — одно из любимых занятий.





Ирина Шейк с дочерью Леей

Девочку Шейк на этот раз несла на руках, хотя обычно на прогулках модель использует "детский транспорт" — коляску. Одеты при этом мама с дочкой были весьма контрастно, причем и по цвету, и по сезонности нарядов. Шейк появилась на прогулке в образе total black, и ее одежда явно соответствовала осенней погоде. А вот Лея была одета скорее по-летнему: девочка была в воздушном бежевом платье без рукавов.

Во время длительного отсутствия мамы Лея, скорее всего, проводила время со своим знаменитым отцом — 46-летним Брэдли Купером. В дочери актер души не чает и всегда с удовольствием забирает ее к себе, когда ее мама занята на работе. Шейк называет Купера очень заботливым отцом и отмечает, что он прекрасно справляется со своими обязанностями.

Он полноценный заботливый отец, няни не нужны. Лея была с ним в отпуске почти две недели — я им ни разу не позвонила,— признавалась она в интервью.





Свою дочь пара воспитывает сообща. Шейк говорит, что они с Купером дочку не балуют и обучают ее хорошим манерам и вежливости.

Я и ее отец очень строгие. Закончив есть, она встает из-за стола, берет тарелку и говорит "спасибо". Без "пожалуйста" или "спасибо" она ничего не получает,— делилась модель.

Несмотря на расставание, Ирина Шейк и Брэдли Купер часто видятся и проводят время всей семьей. Для них обоих главный приоритет — это их дочь.





Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью ЛеейМариана Панкина