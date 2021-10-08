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Испытание «Ток-шоу» определит победителя конкурса «Воспитатель года России – 2021»

Испытание «Ток-шоу» определит победителя конкурса «Воспитатель года России – 2021»

Для лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2021» прошло конкурсное испытание «Ток-шоу «Профессиональный разговор», информирует Минпросвещения России. 

Оно было организовано на площадке Российского Международного Олимпийского Университета. Модератором ток-шоу выступила Мария Ситтель, российская телеведущая, лауреат премии ТЭФИ.

«Ток-шоу организовано для привлечения внимания родителей, всего общества к уникальным профессиям педагогических работников детского сада: к воспитателям, педагогам-психологам, дефектологам, логопедам, музыкальным руководителям. На ток-шоу конкурсанты показали, что самая дорогая ценность – наши дети – в надёжных руках талантливых ответственных профессионалов, умеющих видеть в каждом ребёнке личность! Российские педагоги обладают высокими компетентностями, образованностью и находчивостью, и они сумели сохранить во взрослом возрасте детское чистое сердце. Они не просто выполняют работу, а отдают детям своё сердце!» – сказал директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко.

Собравшихся поприветствовал ректор Российского Международного Олимпийского Университета Лев Белоусов. Он подчеркнул особую роль воспитателей и сказал, что от того, какое воспитание получают дети в дошкольном учреждении, зависит то, какие абитуриенты приходят в вуз.

Лауреаты обсудили своё отношение к процессу воспитания и обучения детей, а также вопросы, связанные с развитием современной системы образования. Они поделились секретами работы, рассказали, где черпают ресурс и какие книги читают.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада № 41 муниципального образования Тимашёвский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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