К битве за моду готова: Зендая выбрала платье с доспехами для выхода в свет

Вадим Карасев

Если платье очень понравилось, то не стоит откладывать выход в свет в нем. Так явно рассудили Зендая и ее стилист Лоу Роуч. 25-летняя звезда фильма "Дюна", которая уже закрепила за собой статус модной иконы поколения Z, появилась на церемонии Women In Film в Лос-Анджелесе в платье из новой коллекции Loewe. Презентация этой коллекции состоялась 1 октября в рамках Недели моды в Париже.





Зендая





Новая коллекция, которую сам креативный директор бренда Джонатан Андерсон описал как "невротическую, психоделическую и полностью истеричную", получилась весьма экспериментальной (чего стоят каблуки с разбитым яйцом!), а при создании силуэтов и подборе палитры дизайнер обращался к живописи художника эпохи Возрождения Понтормо, а также искусству скульптуры.





Показ Loewe

Вся коллекция получилась довольно яркой, но одними из самых эффектных были платья с позолоченными пластинами в виде доспехов, которые вручную создавались скульпторами по металлу.













И неудивительно, что Зендая, чьи образы всегда будоражат модные издания, выбрала наряд именно из этой категории. Актриса предпочла облегающее трикотажное платье серого оттенка, которое дополнила золотистыми туфлями и украшениями в тон латунной вставке.

Как вам новый выход Зендаи?

Надя Бесчетникова