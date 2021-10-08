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Клишас: комитет поддержал проект, разрешающий заключённым СИЗО менять паспорт

Клишас: комитет поддержал проект, разрешающий заключённым СИЗО менять паспорт

13:26  Автор: Кристина Стащенко



Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект, обязывающий администрацию СИЗО содействовать заключённым в получении и замене паспорта. Соответствующий отзыв направлен в профильный комитет Госдумы, заявил председатель комитета Совфеда Андрей Клишас, сообщает пресс-служба палаты регионов. 

В конце сентября Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий подозреваемым и обвиняемым получать и менять паспорт гражданина РФ через администрацию следственных изоляторов. Сейчас администрация СИЗО не обязана принимать меры по получению действующего паспорта, трудовой книжки или пенсионного удостоверения в случае их отсутствия или истечения срока действия. Из-за этого многие заключённые лишаются возможности проходить процедуры установления инвалидности, заключения брака, участвовать в гражданско-правовых сделках и т.д.

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«Законопроектом унифицируется порядок получения действующего паспорта гражданина РФ как в отношении осуждённых, так и в отношении содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых», - отметил Клишас.

В соответствии с законопроектом подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, смогут передавать через администрацию СИЗО заявление о выдаче или замене паспорта.

Кроме того, документ обязывает учреждения, в производстве которых находится уголовное дело, изымать у подозреваемого или обвиняемого паспорт (если он есть) или иной удостоверяющий личность документ и приобщать его к личному делу человека. При освобождении из-под стражи изъятый документ возвращается.

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По словам Клишаса, сейчас вопрос выдачи или замены паспорта урегулирован только в отношении тех, кто осуждён к аресту, лишению свободы или принудительным работам. 

Ранее Министерство юстиции предложило привлекать осуждённых к принудительным работам не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



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По материалам: pnp.ru

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