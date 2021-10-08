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Когда водителей начали тестировать на алкоголь

Когда водителей начали тестировать на алкоголь

00:17  Автор: Дмитрий Литвинов



Пионером законодательного регулирования содержания алкоголя в крови водителей была Великобритания — соответствующий закон был принят там 8 октября 1967 года, то есть ровно 54 года назад.

Пьяные водители обратили на себя внимание ещё в позапрошлом столетии — в 1872 году в Англии появился первый официальный документ, который определил как нарушение общественного порядка «состояние опьянения водителя кареты, повозки, а также паровой машины на дорогах или в других публичных местах». В него неоднократно вносились поправки. Так, в 1925 было указано, что нарушителем является пьяный водитель «любого механического транспортного средства».

В 1932 году шведский профессор Видмарк разработал устройство для научно обоснованного определения алкоголя в крови. Три года спустя Британская Медицинская Ассоциация опубликовала результаты исследования «Дорожные аварии, связанные с алкоголем», а ещё через год началась широкая кампания по внедрению научно обоснованного метода анализа крови на алкоголь. Это привело к тому, что Комитет палаты лордов рекомендовал внедрить анализ для контроля водителей, но исключительно на добровольных началах.

Первая попытка провести через британский парламент закон, регламентирующий содержание этанола в крови, была предпринята в 1966 году. Как гранично-допустимый уровень был определён 0,8 промилле, максимальная скорость — 70 миль/час. Превышение этих показателей должно было рассматриваться как нарушение. В октябре 1967 года приняли закон. Быстро количество смертей на дорогах Англии снизилось практически вдвое.

Как не остаться без прав, если вас подозревают в пьяном вождении


Сегодня абсолютно очевидно, что употребление спиртных напитков для водителей всех видов транспорта опасно — даже незначительное снижение реакции и внимания приводит к росту аварийных ситуаций и ДТП, в том числе со смертельным исходом.



#авто #алкоголь #история


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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