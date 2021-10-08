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Кресты, кружево и мини: Мадонна посетила шоу Джимми Фэллона

Кресты, кружево и мини: Мадонна посетила шоу Джимми Фэллона

Вчера 63-летняя Мадонна стала гостьей шоу Джимми Фэллона The Tonight Show, где рассказывала о своем документальном фильме Madame X. В студии звезда появилась в черном мини-платье с глубоким декольте и туфлях на высоких каблуках. Образ она дополнила колготками в мелкую сеточку, красной атласной перчаткой и черной кружевной митенкой.


Мадонна и Джимми Фэллон


Завершила свой лук певица яркими и броскими аксессуарами: цепью и ожерельем с крестами, браслетами и кольцами.


Во время шоу звезда сделала несколько неожиданных признаний. Так, она рассказала, что, после того как в 1985 году начала свою актерскую карьеру в Голливуде, снявшись в фильме "Отчаянно ищу Сьюзэн", она стала получать много предложений, причем некоторые из ролей были очень заметные и крупные. Мадонна призналась, что отказалась сыграть Женщину-кошку в фильме "Бэтмен возвращается", которую впоследствии сыграла Мишель Пфайффер.


И хотя о многих своих решениях Мадонна ничуть не жалеет, как, например, об отказе от роли в эротической драме "Шоугелз", кое-что она не может себе простить до сих пор.

Я отказалась от роли в "Матрице". Ты можешь в это поверить? Я хотела покончить с собой,

— сказала звезда.

Какая именно роль была предложена певице, она не уточнила, но главную женскую роль, Тринити, в итоге исполнила Кэрри-Энн Мосс.

Фильм стал одной из самых успешных трилогий в истории кино, собрав в прокате 1,3 миллиарда долларов. В декабре этого года должна выйти четвертая часть.Это один из лучших когда-либо снятых фильмов. Крошечная часть меня сожалеет только об одном моменте в жизни,

— сказала она.


Документальный фильм Madame X вышел на британском MTV вчера. Картина посвящена карьере Мадонны и одноименному концертному туру 2019—2020 годов. Для певицы он выдался непростым: она перенесла операцию на колене, в результате чего отменила несколько концертов в США, Великобритании и Португалии, а затем ее тур был прерван из-за пандемии коронавируса.






Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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