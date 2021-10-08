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Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова на модном показе в Москве

Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова на модном показе в Москве

Вчера вечером во Всероссийском музее декоративного искусства прошел показ новой весенне-летней коллекции WOS, которая стала юбилейной для бренда. Поздравить дизайнера Андрея Артемова с важной датой и посмотреть на новые наряды пришли Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова, Илья Прусикин и Софья Таюрская, Наталья Ионова, Матильда Шнурова, Тата Карапетян, Шахри Амирханова, Любовь Успенская, сын покойного Децла — начинающий рэпер Антоний Киселев (Толмацкий) и многие другие.


Рената Литвинова
Светлана Бондарчук
Наталья Ионова


Ксения Собчак
Ксения Собчак и Матильда Шнурова
Матильда Шнурова


Любовь Успенская


Тата Карапетян


Ибрагим Гациев и Тата Карапетян
Алена Долецкая
Варвара Шмыкова и Ксения Собчак
Наталья Максимова
Светлана Бондарчук и Наталья Максимова
Антоний Киселев (Толмацкий)


Илья Прусикин и Софья Таюрская


Ксения Собчак, Илья Прусикин и Софья Таюрская

Юбилейная коллекция, онлайн-презентация которой состоялась еще во время Недели моды в Париже, стала своеобразным сборником ключевых моделей бренда и фирменных творческих приемов. Так, Артемов снова обращался к теме башкирской культуры (дизайнер родом из Уфы), дань уважения которой он старается отдать в каждой коллекции.


Андрей Артемов и Рената Литвинова
Показ WOS


Андрей Артемов с моделями

Например, на этот раз один из принтов был вдохновлен найденными на раскопках тканями, которые он увидел в уфимском Музее археологии и этнографии. Особое внимание в коллекции уделено и переосмыслению традиционного башкирского платка.


Шахри Амирханова


Ксения Чилингарова
Илона Столье и Ксения Чилингарова
Илона Столье


Наталья Ионова и Софья Таюрская
Наталья Гольденберг
Наталья Туровникова
Ксения Соловьева
Александр Терехов
Алиса Хазанова
Авдотья Александрова
Вика Газинская
Ариан Романовский, Андрей Артемов и Ксения Соловьева
Анита Гиговская
Анзор Канкулов и Екатерина Павелко
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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