Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова на модном показе в Москве
Вчера вечером во Всероссийском музее декоративного искусства прошел показ новой весенне-летней коллекции WOS, которая стала юбилейной для бренда. Поздравить дизайнера Андрея Артемова с важной датой и посмотреть на новые наряды пришли Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова, Илья Прусикин и Софья Таюрская, Наталья Ионова, Матильда Шнурова, Тата Карапетян, Шахри Амирханова, Любовь Успенская, сын покойного Децла — начинающий рэпер Антоний Киселев (Толмацкий) и многие другие.
Юбилейная коллекция, онлайн-презентация которой состоялась еще во время Недели моды в Париже, стала своеобразным сборником ключевых моделей бренда и фирменных творческих приемов. Так, Артемов снова обращался к теме башкирской культуры (дизайнер родом из Уфы), дань уважения которой он старается отдать в каждой коллекции.
Например, на этот раз один из принтов был вдохновлен найденными на раскопках тканями, которые он увидел в уфимском Музее археологии и этнографии. Особое внимание в коллекции уделено и переосмыслению традиционного башкирского платка.