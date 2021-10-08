Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова на модном показе в Москве

Вадим Карасев

Вчера вечером во Всероссийском музее декоративного искусства прошел показ новой весенне-летней коллекции WOS, которая стала юбилейной для бренда. Поздравить дизайнера Андрея Артемова с важной датой и посмотреть на новые наряды пришли Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова, Илья Прусикин и Софья Таюрская, Наталья Ионова, Матильда Шнурова, Тата Карапетян, Шахри Амирханова, Любовь Успенская, сын покойного Децла — начинающий рэпер Антоний Киселев (Толмацкий) и многие другие.





Рената ЛитвиноваСветлана БондарчукНаталья Ионова





Ксения СобчакКсения Собчак и Матильда ШнуроваМатильда Шнурова





Любовь Успенская





Тата Карапетян





Ибрагим Гациев и Тата КарапетянАлена ДолецкаяВарвара Шмыкова и Ксения СобчакНаталья МаксимоваСветлана Бондарчук и Наталья МаксимоваАнтоний Киселев (Толмацкий)





Илья Прусикин и Софья Таюрская





Ксения Собчак, Илья Прусикин и Софья Таюрская

Юбилейная коллекция, онлайн-презентация которой состоялась еще во время Недели моды в Париже, стала своеобразным сборником ключевых моделей бренда и фирменных творческих приемов. Так, Артемов снова обращался к теме башкирской культуры (дизайнер родом из Уфы), дань уважения которой он старается отдать в каждой коллекции.





Андрей Артемов и Рената ЛитвиноваПоказ WOS





Андрей Артемов с моделями

Например, на этот раз один из принтов был вдохновлен найденными на раскопках тканями, которые он увидел в уфимском Музее археологии и этнографии. Особое внимание в коллекции уделено и переосмыслению традиционного башкирского платка.





Шахри Амирханова





Ксения ЧилингароваИлона Столье и Ксения ЧилингароваИлона Столье





Наталья Ионова и Софья ТаюрскаяНаталья ГольденбергНаталья ТуровниковаКсения СоловьеваАлександр ТереховАлиса ХазановаАвдотья АлександроваВика ГазинскаяАриан Романовский, Андрей Артемов и Ксения СоловьеваАнита ГиговскаяАнзор Канкулов и Екатерина ПавелкоНадя Бесчетникова