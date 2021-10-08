Любовная чакра Анахата: как ее раскрыть по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

У человека существует несколько энергетических центров, отвечающих за разные навыки и стороны характера. Эти энергетические центры называются чакрами. Среди них есть одна, которая отвечает за сферу любви и общения. Речь идет об Анахате.

Ранее эксперты уже рассказывали о том, как представители различных Знаков Зодиака могут быстро открыть духовные и финансовые чакры. Настало время поговорить о любви, отношениях между людьми и о том, как вы можете стать удачливее в этой сфере за счет простых советов.

Овен

Овнам стоит как можно чаще проводить время с семьей, друзьями, второй половинкой. Если любимого человека нет, то общение с близкими поможет быстрее исправить эту ситуацию, потому что в процессе общения Овны раскрывают полностью потенциал своей любовной чакры.

Телец

Тельцам астрологи для ускорения раскрытия Анахаты советуют бороться с депрессивными мыслями. Как только Тельцы смогут победить негатив, который они направляют на себя или на окружающих, их жизнь тут же начнет меняться к лучшему. Чем позитивнее их мысли, тем лучше им живется. В периоды отрицательного настроения любовная чакра приходит в упадок.

Близнецы

Близнецам для поддержания нормальной работы Анахаты астрологи советуют избегать длительного уединения. Если не удается общаться вживую, стоит хотя бы активизироваться в социальных сетях. Близнецам также нужно заниматься спортом, чтобы повышать уверенность в себе.

Рак

Главным катализатором роста активности сердечной чакры для Раков является снижение конфликтных ситуаций. Нужно реже провоцировать людей на негатив, чаще говорить им что-то доброе. Еще астрологи советуют Ракам как можно реже общаться с манипуляторами, энергетическими вампирами и другими токсичными людьми.

Лев

Для Львов самым лучшим способом открыть Анахату является смена обстановки. Энергетический подъем они ощущают в моменты покупки новых вещей, смены имиджа или прически. Также настроение и привлекательность Львов повышаются в моменты, когда те отправляются в дальнюю дорогу.

Дева

Девам стоит почаще носить на себе или с собой лунный камень или белый кварц. Эти камни лучше всего воздействуют на их сердечную чакру. Также на Анахату этих людей отлично действуют цитрусовые запахи. Помимо пассивных источников силы, стоит выделить умение бороться с вредными привычками.

Весы

Весам необходимо бороться со стрессом и тревожностью. Специальные аффирмации помогут победить негативные мысли и настроиться на позитивную волну, что благотворно скажется на их Анахате. Также благотворно на эту чакру влияет своевременный отдых. Весам не стоит переутомляться, если они хотят быть удачливыми в любви.

Скорпион

Скорпионам астрологи советуют развиваться духовно. Анахату можно раскрыть посредством медитаций на привлечение любимого человека. Также представителям данного Знака в улучшении работы чакры помогают различные минералы. Лучше всего воздействуют на нее яшма и бирюза.

Стрелец

Стрельцам укрепить Анахату помогает умение прощать. Нужно давать второй шанс тем, кто перешел им дорогу. Великодушие Стрельцов может стать для них самым лучшим способом привлечь удачу в любви. Также астрологи советуют избегать излишнего цинизма и пустых обещаний.

Козерог

Козерогам для активации чакры любви стоит периодически отключать свой рационализм и неуступчивость. Многие Козероги являются эгоистами, что тоже замедляет энергетический обмен в сердечной чакре. Важно поступать по совести и помогать близким людям, время от времени забывая о своих привычных приоритетах.

Водолей

Анахата Водолеев часто страдает от сплетен. Этим людям необходимо перестать принимать за чистую монету то, что говорят окружающие. Также эксперты советуют не распространять ложную информацию. Еще для Анахаты полезно адекватно воспринимать критику со стороны окружающих.

Рыбы

Рыбы могут быть достаточно ревнивыми. Чтобы Анахата всегда работала в полную силу, Рыбам необходимо подавлять в себе это чувство. Также полезно чистить информационное пространство, удаляя ненужные контакты в социальных сетях и в телефоне, старые ненужные фотографии, спам в почте.