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Лучшие набережные Москвы

Многие туристы, посещая Москву, стремятся посмотреть все достопримечательности этого замечательного города. Не стоит забывать и про набережные, которые всегда расположены недалеко от значимых архитектурных ансамблей.

Прогулки по набережным Москвы

«MoscowMap» предлагает посмотреть все набережные Москвы для прогулок в сопровождении с профессиональными гидами. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере организации туристических маршрутов и приятного времяпрепровождения на территории столицы уже 10 лет и за такой серьезный срок провела тысячи успешных экскурсий, получив благодарности и высочайшую оценку от клиентов.

Только на набережной реально отвлечься от повседневно суеты огромного мегаполиса, полюбоваться прекрасными местами и практически прикоснуться к истории этого древнего города.

Все маршруты, памятные места и места остановки детально прописаны в каждом туристическом маршруте. Ознакомиться с маршрутом и узнать продолжительность прогулки по набережной можно на страницах официального сайта компании «MoscowMap» по адресу moscowmap.ru.

Набережные на территории города Москва особенные. Каждый объект имеет свою персональную историю и, как правило, находятся в непосредственной близости с особыми архитектурными объектами города. С любой набережной открываются поистине прекрасные виды на водную гладь, либо уникальные архитектурные ансамбли столицы.

Набережная возле Москва-Сити

Москва-Сити – крупнейший в столице современный комплекс, состоящий из настоящих небоскребов, бизнес-центров и развлекательных комплексов. Полюбоваться на эти строения можно с Пресненской набережной. Свое название набережная получила примерно в конце 19 века, так как исток этой реки, на берегу которой и расположена набережная, берет свое начало от реки Пресня. В середине 20-го века набережную впервые переименовали, после чего она получила название – Краснопресненская. В настоящее время часть берега имеет старое название, а часть более позднее.

Набережная возле Кремля

Набережная, расположенная вдоль кремля, наверное, известна не только каждому москвичу, но и многим людям по всему миру. Благодаря соседству с главным зданием страны, набережная имеет соответствующее название – Кремлевская. Прогулявшись по этой набережной туристы и гости города смогут увидеть Покровский собор и сам Кремль во всем своем величии.

# Бизнес

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