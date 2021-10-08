Лунный день сегодня 8 октября 2021 года

Вадим Карасев

Луна непостоянна. Она меняет свои фазы и переходит из одного Знака Зодиака в другой, тем самым меняя энергетику и настроение. Все это неминуемо сказывается на нас с вами. Астрологи рассказали, что будет с настроением Луны сегодня.

Сегодняшний день входит в список самых опасных в октябре. Марс и Солнце в соединении, поэтому можно ожидать от этой пятницы чего угодно. Не исключено, что сегодня возникнут непредвиденные проблемы во всех сферах жизни. Чтобы не провоцировать появление новых неурядиц, стоит проявлять доброту и спокойствие. Так негативная энергетика аспекта не будет аккумулироваться вокруг вас.

Фаза Луны: начинается 3 лунный день. Луна растет в Скорпионе. Пребывая под влиянием стихии Воды, ночное светило изменит свое настроение на негативное. Это значит, что сегодня искать поддержки от спутника Земли не придется. Этот будет опасный и непредсказуемый день, в который каждый сам за себя.

Магнитные бури 8 октября: магнитных бурь не ожидается, поскольку на Солнце не было зафиксировано вспышек.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

отдых;домашняя обстановка;компромиссы;спокойствие;осторожность в обращении с деньгами.риски;агрессия;давление на окружающих.

Растущая Луна и стихия Воды не приветствуют уборку. С другой стороны, беспорядок в доме тоже будет не лучшим образом влиять на наше настроение. Вместо того, чтобы тратить время на полноценную уборку, лучше просто аккуратно сложить вещи, выбросить мусор. Чего точно сегодня не стоит делать, так это оставлять грязную посуду. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют после приготовления пищи сразу помыть ее и убрать с глаз долой.

Что надеть в эту пятницу

Одежда должна быть лишена красных и оранжевых оттенков, символизирующих стихию Огня. Снизить градус негатива и агрессии сегодня помогут такие оттенки, как синий, зеленый, бирюзовый, голубой, черный. Подобные цвета помогут нейтрализовать негатив, исходящий от Марса и Солнца.

Из камней-талисманов астрологи рекомендуют отдавать предпочтение минералам стихии Воды. К таковым относятся: изумруд, лазурит, лунный камень, флюорит. Из украшений можно отдать предпочтение серебряным изделиям, которые установят мощную защиту от негатива, либо платиновым украшениям, наполненным силой все той же стихии Воды.

Финансы и работа в 3 лунный день

Люди вряд ли будут сегодня проникаться различными новыми идеями, вовлекаться в новые проекты. Растущая Луна сделает нас чуть более аморфными и медлительными, но это с какой-то стороны даже хорошо, ведь она не даст Марсу и Солнцу провоцировать нас на риски и авантюры, на стремление к легкой наживе.





Сегодняшний день лучше провести в спокойной обстановке. Не тратьте деньги, не давайте никому взаймы и старайтесь выполнять поставленные перед вами задачи ровно в срок. Чем раньше закончится ваш рабочий день, тем лучше. Рациональный подход к решению финансовых и рабочих задач — это залог успеха сегодня.

Настроение и здоровье 8 октября

Оптимистичные, позитивные и счастливые люди сегодня впереди планеты всей. Если вы верите в себя, не унываете и не опускаете руки, сталкиваясь с препятствиями, вы сможете сохранить достигнутый ранее успех. Открытое отношение к миру сегодня может вас спасти от ссор и скандалов.

Люди сегодня могут быть чрезмерно агрессивными, поэтому не стоит затевать споров. В этот день очень полезно пребывать в уединении, спокойствии. Во время отдыха занимайтесь любимыми делами дома. Старайтесь не выезжать за пределы родного города или страны. Если придется сделать это, обязательно пользуйтесь народными приметами перед долгой дорогой.

Любовь и общение по лунному календарю

Старайтесь никого не ограничивать. Не навязывайте никому свои условия и не заставляйте следовать правилам. Астрологи советуют не втягивать в активность даже своих детей, если только они сами того не захотят. При излишнем давлении на окружающих те могут начать проявлять агрессию.

Не стоит ждать от людей проявлений благородства, добросердечности и сострадания. Вам самим же следует быть как можно более гуманными, даже если на первый взгляд это идет во вред, а не во благо. День для поисков второй половинки и перевода отношений на новый уровень крайне неподходящий.