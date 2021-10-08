Матвиенко открыла дневной марафон «Компас женского лидерства»

Мероприятие проходит в рамках российской региональной недели Третьего Евразийского женского форума

03:05 Автор: Жанна Звягина

Источник: Официальный сайт Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт дневному марафону «Компас женского лидерства #МягкаяCила», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«Марафон, который начнется на берегах Тихого океана и пройдет через 11 часовых поясов страны, подведет итоги региональной недели Третьего Евразийского женского форума», — сказала глава палаты в своем видеобращении, добавив, что предстоит 16 часов общения и обсуждения актуальных для всей страны вопросов.

Парламентарий назвала значимой каждую запланированную для обсуждения тему: от вопросов экологии и инвестиций до путей развития международных партнерских и экономических связей. Среди важнейших тем — женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в «зеленой экономике», отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда заявила, что главный смысл марафона заключается в том, что представленные на нем проекты помогут регионам найти партнеров в решении общих проблем и узнать опыт женщин, добившихся успеха в самых разных отраслях.

Святенко рассказала о мероприятиях региональной недели Евразийского женского форума

В числе гостей дневного марафона — сенаторы, депутаты Госдумы, главы регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина — лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Марафон организован Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Мероприятие проходит в гибридном формате.

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