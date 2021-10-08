Минэкономразвития разработало порядок ведения реестра углеродных единиц

15:33 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство экономического развития предлагает утвердить порядок создания и ведения реестра углеродных единиц, а также проведения операций с углеродными единицами. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 января 2023 компании, в результате работы которых в атмосферу попадают парниковые газы массой не менее 150 тыс. тонн углекислого газа в год, должны ежегодно отчитываться об объёмах выбросов. С 1 января 2025 года планка понизится до 50 тыс. тонн и менее. Чтобы предприятия могли снизить экономические риски, закон вводит так называемые углеродные единицы. Углеродная единица начисляется за реализацию климатических проектов, она эквивалентна одной тонне углекислого газа.

Углеродные единицы будут учитываться в специальном реестре, и их можно будет продать, передать или зачесть, чтобы снизить углеродный след своей продукции.

Проектом предлагается утвердить порядок создания и ведения такого реестра, а также порядок регистрации в нем климатических проектов. Кроме того, в документе прописаны правила проведения операций с углеродными единицами, включая их выпуск ‎в обращение; зачисление на счёт по итогам реализации климатического проекта; передачу углеродных единиц и их аннулирование в случае зачёта.

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В документе регламентируются все процессы и сроки взаимодействия оператора с исполнителями климатических проектов и владельцами счетов с углеродными единицами.

Информационный ресурс реестра состоит из общедоступного официального сайта реестра ‎и электронной базы данных. Открытые счета будут доступны лицам, климатические проекты которых зарегистрированы в реестре. Для них предусмотрена форма типового договора на оказание оператором услуг ‎по проведению операций и порядку определения платы за оказание таких услуг.

Регистрация климатического проекта будет производится на основании заявления исполнителя под уникальным номером. Каждой углеродной единице при зачислении на счет также автоматически будет присваиваться свой номер.





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Оператор реестра сможет осуществлять международные операции с углеродными единицами на условиях, установленных международными договорами.

Перечень открытой ‎и общедоступной информации в реестре будет обновляться не реже раза в квартал. Ведение реестра производится с учётом требований законодательства о коммерческой, служебной ‎и иной охраняемой законом тайне и законодательства в области персональных данных.

По запросу заинтересованных лиц информация из реестра будет предоставлена в виде выписок в течение 10 рабочих дней.

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Сведения по запросу Минэкономразвития, Федеральной службы по гидрологии и мониторингу окружающей среды и налоговых органов предоставляются на безвозмездной основе через систему межведомственного электронного взаимодействия также в течение 10 рабочих дней со дня запроса.

Оператор реестра два раза в год — до 20 января и до 20 июля — должен будет представить в Минэкономазвития отчёт ‎в свободной форме о состоянии ресурса, о счетах, пользователях, проведённых в реестре операциях, а также о своей деятельности. В случае выявления нарушений Правительство сможет заменить оператора на другого.

Документ разработан во исполнение закона «Об ограничении выбросов парниковых газов». Предполагается, что постановление вступит в силу с 30 декабря 2021 года.

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