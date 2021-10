Модный дайджест: от успеха звезды сериала "Игра в кальмара" до Фараона на подиуме в Париже

На этой неделе завершился модный марафон показов весенне-летнего сезона. Прощались с Неделей моды в Париже трогательным шоу в память о дизайнере Альбере Эльбазе. Ну а что еще происходило в мире моды, рассказываем в нашем дайджесте.

1.Звезда сериала "Игра в кальмара" стала лицом Louis Vuitton

Корейская модель Хо Ен Чон в модной индустрии уже не дебютантка, и тем, кто следит за показами, она была уже знакома. Но настоящая мировая слава накрыла девушку лишь теперь, когда она попробовала себя в роли актрисы и сыграла в сериале "Игра в кальмара", который сейчас обсуждают, кажется, абсолютно все. Актерский успех дал новый импульс и модельной карьере Хо Ен Чон. Она стала новым глобальным амбассадором бренда Louis Vuitton, в показах которого участвовала и раньше.





Кроме того, в конце сентября она стала и лицом adidas Originals. Поклонников у Хо Ен Чон тоже прибавилось, ведь после выхода сериала на ее аккаунт подписались 13 миллионов пользователей! Впрочем, что говорить о славе актеров сериала, когда на пике популярности оказалась даже обувь, которую они носят. Так, продажи белых слипонов Vans выросли на 7 800 процентов!





2.Рэпер Фараон принял участие в показе на Неделе моды в Париже

Бывший возлюбленный модели Алеси Кафельниковой, кажется, тоже решил податься на подиум. Рэпер побывал на Неделе моды в Париже, чтобы принять участие в показе бренда Enfants Riches Déprimés. На подиум Фараон вышел в юбке и футболке с надписью Sick Of It All ("Достало это все"). В инстаграме Фараон поблагодарил бренд за такую возможность, ведь такой опыт ему, похоже, пришелся по душе. Однако с музыкой он явно не прощается: в этом году рэпер уже выпустил новый альбом.





3.Полина Аскери, Анастасия Меськова и другие на вечеринке New Balance

На этой неделе в столице прошла вечеринка бренда New Balance, приуроченная к новой кампании We Got Now — "Твое время сейчас". Специальным гостем вечеринки стал футболист Клаудиньо, олимпийский чемпион Игр в Токио, выступавший за сборную Бразилии по футболу, который летом этого года перешел в российский клуб "Зенит".





Полина Аскери





Ясмина Муратович
Анастасия Меськова





Клаудиньо и Халед Джамиль

4.Варвара Шмыкова и Александр Гудков в образах походников в новой кампании adidas

Спортивный бренд представил новую яркую и забавную кампанию "Покоряя городские вершины". В съемках приняли участие телеведущий Александр Гудков, актриса Варвара Шмыкова, фигуристка Александра Трусова, а также лыжник, чемпион мира по скиатлону Александр Большунов. Герои сражаются со стихией в городской среде, мотивируя на разнообразные активности даже в условиях непогоды.





Александр Гудков и Варвара Шмыкова













Александр Гудков и Варвара Шмыкова





Александра Трусова
Александр Большунов
Варвара Шмыкова
Александр Гудков