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Модный дайджест: от успеха звезды сериала "Игра в кальмара" до Фараона на подиуме в Париже

Модный дайджест: от успеха звезды сериала "Игра в кальмара" до Фараона на подиуме в Париже

На этой неделе завершился модный марафон показов весенне-летнего сезона. Прощались с Неделей моды в Париже трогательным шоу в память о дизайнере Альбере Эльбазе. Ну а что еще происходило в мире моды, рассказываем в нашем дайджесте.

1.Звезда сериала "Игра в кальмара" стала лицом Louis Vuitton

Корейская модель Хо Ен Чон в модной индустрии уже не дебютантка, и тем, кто следит за показами, она была уже знакома. Но настоящая мировая слава накрыла девушку лишь теперь, когда она попробовала себя в роли актрисы и сыграла в сериале "Игра в кальмара", который сейчас обсуждают, кажется, абсолютно все. Актерский успех дал новый импульс и модельной карьере Хо Ен Чон. Она стала новым глобальным амбассадором бренда Louis Vuitton, в показах которого участвовала и раньше.


Хо Ен Чон

Кроме того, в конце сентября она стала и лицом adidas Originals. Поклонников у Хо Ен Чон тоже прибавилось, ведь после выхода сериала на ее аккаунт подписались 13 миллионов пользователей! Впрочем, что говорить о славе актеров сериала, когда на пике популярности оказалась даже обувь, которую они носят. Так, продажи белых слипонов Vans выросли на 7 800 процентов!


2.Рэпер Фараон принял участие в показе на Неделе моды в Париже

Бывший возлюбленный модели Алеси Кафельниковой, кажется, тоже решил податься на подиум. Рэпер побывал на Неделе моды в Париже, чтобы принять участие в показе бренда Enfants Riches Déprimés. На подиум Фараон вышел в юбке и футболке с надписью Sick Of It All ("Достало это все"). В инстаграме Фараон поблагодарил бренд за такую возможность, ведь такой опыт ему, похоже, пришелся по душе. Однако с музыкой он явно не прощается: в этом году рэпер уже выпустил новый альбом.


 



Фараон


3.Полина Аскери, Анастасия Меськова и другие на вечеринке New Balance

На этой неделе в столице прошла вечеринка бренда New Balance, приуроченная к новой кампании We Got Now — "Твое время сейчас". Специальным гостем вечеринки стал футболист Клаудиньо, олимпийский чемпион Игр в Токио, выступавший за сборную Бразилии по футболу, который летом этого года перешел в российский клуб "Зенит". 


Полина Аскери


Ясмина Муратович
Анастасия Меськова


Лина Дембикова
Клаудиньо и Халед Джамиль
Илья Бачурин
Петр Романов

4.Варвара Шмыкова и Александр Гудков в образах походников в новой кампании adidas

Спортивный бренд представил новую яркую и забавную кампанию "Покоряя городские вершины". В съемках приняли участие телеведущий Александр Гудков, актриса Варвара Шмыкова, фигуристка Александра Трусова, а также лыжник, чемпион мира по скиатлону Александр Большунов. Герои сражаются со стихией в городской среде, мотивируя на разнообразные активности даже в условиях непогоды.


Александр Гудков и Варвара Шмыкова




Варвара Шмыкова
Александр Гудков


Александра Трусова
Александр Большунов
Варвара Шмыкова
Александр Гудков
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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